· Μιλγουόκι Μπακς

Τέρνερ για Μπακς: «Οι παίκτες αργούσαν συνέχεια, ο Γιάννης εμφανιζόταν ό,τι ώρα ήθελε»

Κάθε άλλο παρά πειθαρχία υπήρχε στους Μπακς όσο ήταν προπονητής ο Ντοκ Ρίβερς, όπως αποκάλυψε ο Μάιλς Τέρνερ.

Ο 30χρονος σέντερ αποκάλυψε άγνωστες πτυχές από την καθημερινότητα στους Μιλγουόκι Μπακς, περιγράφοντας ένα ιδιαίτερα χαλαρό κλίμα εντός της ομάδας τη φετινή σεζόν και αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας υπό τον Ντοκ Ρίβερς.

Ο Τέρνερ, μιλώντας σε podcast μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, ανέφερε πως οι καθυστερήσεις παικτών σε προπονήσεις, meetings και ακόμη και στις πτήσεις της ομάδας ήταν συχνό φαινόμενο, τονίζοντας πως δεν υπήρχαν κυρώσεις ή πρόστιμα.

«Ο Ντοκ Ρίβερς δεν έδινε πρόστιμο. Οι παίκτες ήταν αργοπορημένοι όλοι την ώρα. Ερχόντουσαν να δουν film όποτε ήθελαν. Παίκτες δεν πήγαιναν σε συναντήσεις. Ήταν από τα πιο τρελά πράγματα που έχω ζήσει.

Αν το αεροπλάνο πετούσε στις 2, δεν φεύγαμε πριν τις 4:30. Άτομα ερχόντουσαν μετά από μία ώρα. Έφτασε σε ένα σημείο που έμαθα να πηγαίνω μία ώρα μετά την ώρα που θα πετούσε το αεροπλάνο. Ήταν τρελό» είπε ο Τέρνερ και σε ερώτηση για το ποιος αργούσε περισσότερο απάντησε:

«Αυτό είναι εύκολο... Ο Γιάννης. Ο Γιάννης έρχεται ό,τι ώρα θέλει. Μία φορά το είδα να γίνεται και σκέφτηκα: “Καλά κάνει. Δεν θα τον τιμωρήσουν με πρόστιμο. Κάνε ό,τι κάνεις”».

