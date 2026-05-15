«Ζεστό ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε για τον Παυλίδη»

Ο Αζίζ Γιλντιρίμ φαίνεται πως έχει θέσει ψηλά στη μεταγραφική του λίστα τον Βαγγέλη Παυλίδη, ενόψει των εξελίξεων στη Φενέρμπαχτσε και των επικείμενων διοικητικών εκλογών.

Ο υποψήφιος πρόεδρος της τουρκικής ομάδας, που στο παρελθόν είχε συνδεθεί με μεγάλα ονόματα όπως οι Αλεξάντερ Σόρλοθ και Ρομέλου Λουκάκου, φέρεται πλέον να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του διεθνούς Έλληνα φορ.

Επαφές για τον Παυλίδη

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τουρκία, συνεργάτες του Γιλντιρίμ έχουν ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες διερευνητικές επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, προκειμένου να εξετάσουν τις πιθανότητες μιας μελλοντικής μεταγραφής.

Ο Παυλίδης αγωνίζεται στην Μπενφίκα υπό τις οδηγίες του Ζοζέ Μουρίνιο και προέρχεται από εξαιρετική αγωνιστική περίοδο, η οποία έχει αυξήσει σημαντικά το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του.

Ο Έλληνας επιθετικός ολοκλήρωσε τη φετινή χρονιά με 30 γκολ και 6 ασίστ σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους παίκτες της πορτογαλικής ομάδας.

Οι εμφανίσεις του έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων, με τη Φενέρμπαχτσε να συγκαταλέγεται πλέον στους πιθανούς «μνηστήρες».

Συμβόλαιο έως το 2029 και υψηλή ρήτρα

Ο Παυλίδης μετακόμισε στην Μπενφίκα από την Άλκμααρ το καλοκαίρι του 2024, σε μία μεταγραφή που κόστισε περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ.

Το συμβόλαιό του με τον πορτογαλικό σύλλογο έχει διάρκεια έως το 2029, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν πως υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης που φτάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η τελική απόφαση για το μέλλον του αναμένεται μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, με αρκετές ομάδες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τον διεθνή Έλληνα φορ.