Η μπασκετμπολίστρια του Παναθηναϊκού και αρχηγός της Εθνικής εγκαινιάζει την εκπομπή Women On Sports , στην οποία θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όσες περισσότερες γυναίκες αφιέρωσαν τη ζωή τους στον αθλητισμό. Να μάθουμε πώς τα κατάφεραν, τι δυσκολίες συνάντησαν στο δρόμο προς την επιτυχία, αλλά πώς ξεπέρασαν τις αποτυχίες.

Με την Άρτεμις, σ’ ένα ανοικτό γήπεδο μπάσκετ στην Αθήνα, στον φυσικό της χώρο από πολύ μικρή, αρχίζει μια κουβέντα που φτάνει μέχρι την Αμερική.

Στα 17 της, η κορυφαία ελληνίδα μπασκετμπολίστρια έφυγε από την ασφάλεια της οικογένειάς της για να ακολουθήσει το όνειρό της στο Robert Morris University και τα είδε, όπως μας λέει, όλα. Εκεί, σπουδάζοντας ταυτόχρονα αθλητική ψυχολογία έβαλε τις βάσεις της παίκτριας που είναι σήμερα, προσθέτοντας εμπειρία αργότερα στην Ευρώπη. Έπαιξε στην Τουρκία, που όπως μας εξομολογείται ήταν «σαν να έπεσε από μια πισίνα με δελφίνια σε έναν ωκεανό με καρχαρίες», αργότερα στην Ισπανία, την Πολωνία, την Τσεχία, την Ουγγαρία αλλά αλλά και τη Γαλλία, από όπου έχει και χαράξει τατουάζ στο χέρι της. Έχει αγωνιστεί σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες της Εθνικής και σήμερα ηγείται της ομάδας.

Πολλοί Έλληνες την αναγνωρίζουν από την viral ατάκα της μετά από αγώνα με την Εθνική: «Δεν καταλαβαίνω ρε», ένα ξέσπασμα πάθους που φανέρωσε για άλλη μια φορά πόσο αγαπά το μπάσκετ.

Δεν την γνώριζα, την είχα δει μόνο στην τηλεόραση. Είναι μια ωραία τύπισσα, που πατάει στη γη, που της βγάζω το καπέλο επειδή δεν «μάσησε» σε καμία δυσκολία που συνάντησε στο δρόμο, τον οποίο ακολουθούσε ώστε να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Της πρότεινα να γίνει ψυχοθεραπεύτρια, επειδή είναι πολύ καλή συνομιλήτρια, αλλά και πρότυπο στις νεότερες παίκτριες, οι οποίες τη σέβονται και την συμβουλεύονται. Ίσως το κάνει, δεν ξέρω, αλλά μάλλον για προπονήτρια τη βλέπω.