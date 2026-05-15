ΟΦΗ: Οι προτεραιότητες στον μεταγραφικό σχεδιασμό

Ο ΟΦΗ μπαίνει ήδη σε.., ρυθμούς νέας αγωνιστικής περιόδου, μετά τη σπουδαία χρονιά που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας και την εξασφάλιση συμμετοχής σε ευρωπαϊκό όμιλο για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου.

Στην ομάδα του Ηρακλείου θέλουν να διατηρήσουν τη δυναμική που δημιούργησαν φέτος και για αυτό έχουν ξεκινήσει από νωρίς τον σχεδιασμό του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.

Ανοιχτά τα μέτωπα με Φούντα και Σαλσέδο

Δύο από τις βασικές υποθέσεις που απασχολούν τους ανθρώπους του ΟΦΗ αφορούν τους Ταξιάρχης Φούντας και Έντι Σαλσέδο, των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται το προσεχές καλοκαίρι.

Αμφότεροι αποτελούν σημαντικά κομμάτια στο πλάνο του Χρήστου Κόντη, ωστόσο οι εμφανίσεις τους έχουν προσελκύσει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες.

Ο ΟΦΗ προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο

Οι Κρητικοί δεν θέλουν να βρεθούν προ εκπλήξεων και ήδη εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση αποχώρησης βασικών ποδοσφαιριστών.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν, η ομάδα έχει ξεκινήσει να παρακολουθεί περιπτώσεις παικτών που αγωνίζονται τόσο στα άκρα της επίθεσης, όσο και στη θέση του σέντερ φορ, με στόχο να καλυφθούν άμεσα πιθανά κενά στο ρόστερ.

Συγκρατημένο το οικονομικό πλάνο

Παρά τα σημαντικά οικονομικά οφέλη που εξασφάλισε ο σύλλογος μέσω της ευρωπαϊκής συμμετοχής, η διοίκηση δεν σκοπεύει να ξεφύγει από το υπάρχον οικονομικό μοντέλο.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μιχάλης Μπούσης, έχει ξεκαθαρίσει ότι ο ΟΦΗ θα συνεχίσει να κινείται με ισορροπημένη πολιτική στις μεταγραφές, χωρίς υπερβολικά συμβόλαια ή κινήσεις που θα αλλάξουν τη φιλοσοφία του συλλόγου.

Ωστόσο, η παρουσία στην Ευρώπη αναμένεται να ανεβάσει το επίπεδο απαιτήσεων και να οδηγήσει σε προσεκτικές, αλλά ουσιαστικές προσθήκες στο ρόστερ της επόμενης χρονιάς.