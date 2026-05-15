Μπενφίκα: Πρώην προπονητής του Ολυμπιακού αντικαθιστά τον Μουρίνιο!

Σύμφωνα με σημερινό (15/5) δημοσίευμα της «A Bola», η Μπενφίκα φέρεται να έχει βρει τον αντικαταστάτη του Ζοσέ Μουρίνιο για την τεχνική ηγεσία στο πρόσωπο του Μάρκο Σίλβα.

Ο «Special One» ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπενφίκα έχει ξεκινήσει από καιρό το ψάξιμο για τον άνθρωπο που θα τον διαδεχθεί.

Ο νυν προπονητής της Φούλαμ, Μάρκο Σίλβα, φιγουράρει ως πρώτο φαβορί για τον πάγκο των «Αετών», με το συμβόλαιό του με την ομάδα του Λονδίνου να εκπνέει στο τέλος της σεζόν.

Την περίπτωση του Σίλβα τσέκαραν και άλλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, όπως η Τσέλσι και η Νότιγχαμ Φόρεστ ωστόσο όπως τονίζουν οι Πορτογάλοι ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού επέλεξε την Μπενφίκα.