Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτό είναι το νέο Members Club που αλλάζει το game day

Το νέο Members Club στο Telekom Center Athens δεν είναι απλώς ένας ακόμη χώρος φιλοξενίας, αλλά μια εμπειρία που αλλάζει τον τρόπο που ζεις το παιχνίδι. Σε περισσότερα από 1.200 τετραγωνικά μέτρα, με δυνατότητα φιλοξενίας άνω των 400 ατόμων, το Premium Lounge φέρνει την αίσθηση ενός αυθεντικού Gentlemen’s Club μέσα στο γήπεδο.

«Έχουμε δημιουργήσει έναν χώρο ανατρεπτικό, επαναστατικό και μοναδικό», δήλωσε ο Κώστας Γκάγκος, CEO & founder of Costas Gagos Architecture & Design, επισημαίνοντας ότι το έργο ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 58 ημέρες.

Από τα premium bars και το cigar room μέχρι την ανοιχτή κουζίνα και τις σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία εντός γηπέδου.

Όπως σημείωσε ο Ηλίας Βρύσης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της White Veil, το Members Club αποτελεί το επόμενο βήμα μιας επένδυσης 35 εκατ. ευρώ, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του Telekom Center Athens.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/p/DYWzextiM9c/

Εδώ δεν βλέπεις απλώς τον αγώνα. Τον ζεις -σε άλλο επίπεδο.