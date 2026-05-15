Παναθηναϊκός: Με σταθερό το απουσιολόγιο η προετοιμασία ενόψει ΠΑΟΚ

Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη «Λεωφόρο».

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είχε στη διάθεσή του τον Φακούντο Πελίστρι ο οποίος πήρε άδεια και ταξίδεψε στην Ουρουγάη ενώ οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό ακολούθησαν θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

To πρόγραμμα είχε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Κάτρης, Σάντσες και θεραπεία οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό. Απών με άδεια ήταν ο Φακούντο Πελίστρι».