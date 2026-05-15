Με όλα του τα αστέρια στο Παγκόσμιο Κύπελλο το Βέλγιο

Ο Ρούντι Γκαρσία ανακοίνωσε την αποστολή του Βελγίου για το επερχόμενο Μουντιάλ, με τους 26 «εκλεκτούς» να είναι πλέον γνωστοί ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «κόκκινων διαβόλων» επέλεξε ένα ρόστερ γεμάτο εμπειρία αλλά και ποιότητα, διατηρώντας στον κορμό της ομάδας αρκετούς από τους ποδοσφαιριστές που πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Στις κλήσεις βρίσκονται τόσο οι έμπειροι διεθνείς που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τις επιτυχίες της εθνικής Βελγίου, όσο και οι νεότεροι παίκτες που εξελίσσονται σταδιακά σε βασικά στελέχη της ομάδας.

Οι επιλογές του Γάλλου προπονητή δεν έκρυβαν ιδιαίτερες εκπλήξεις, καθώς οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές που θεωρούνταν φαβορί για συμμετοχή στη διοργάνωση βρίσκονται κανονικά στην αποστολή.

Υπενθυμίζεται ότι το Βέλγιο βρίσκεται στον 7ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο (15/6), το Ιράν (21/6) και τη Νέα Ζηλανδία (27/6)

Αναλυτικά η αποστολή

Τερματοφύλακες: Κουρτουά, Λάμενς, Πέντερς.

Αμυντικοί: Καστάνιε, Ντεμπάστ, Ντε Κάιπερ, Ντε Βίντερ, Μέχελε, Μενιέ, Ενγκόι, Σέις, Τεάτε.

Μέσοι: Ντε Μπρόινε, Ονάνα, Ράσκιν, Τίλεμανς, Βανάκεν, Βίτσελ.

Επιθετικοί: Ντε Κέτελαρ, Ντοκού, Φερνάντες - Πάρντο, Λουκάκου, Λουκεμπάκιο, Μορέιρα, Σελεμάκερς, Τροσάρ.

