Πήρε θέση για τα σενάρια με Πασκουάλ η Μπαρτσελόνα: «Δεν μιλάμε με άλλον προπονητή»

Η Μπαρτσελόνα πήρε επίσημα θέση γύρω από τα σενάρια που αφορούν το μέλλον του Τσάβι Πασκουάλ, βάζοντας τέλος στις φήμες περί αλλαγής στην τεχνική ηγεσία.

Με ανακοίνωσή τους, οι «μπλαουγκράνα» τόνισαν πως διατηρούν απόλυτη εμπιστοσύνη στον έμπειρο προπονητή και πως στόχος τους είναι η συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει αρκετά δημοσιεύματα που συνέδεαν τον Τσάβι Πασκουάλ με την Ντουμπάι, η οποία φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του για το πρότζεκτ που ετοιμάζει ενόψει της επόμενης σεζόν.

Παράλληλα, στην Ισπανία υπήρχαν αναφορές πως η Μπαρτσελόνα είχε προχωρήσει σε επαφές με τον Ιμπόν Ναβάρο, προκειμένου να αναλάβει την ομάδα στο μέλλον.

Οι Καταλανοί, ωστόσο, διέψευσαν κατηγορηματικά αυτά τα σενάρια, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με άλλον προπονητή και ότι ο Πασκουάλ παραμένει ο άνθρωπος που εμπιστεύονται για την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα

«Η Μπαρτσελόνα επιθυμεί να διευκρινίσει, μετά τις τελευταίες πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν σε ορισμένα Μέσα ενημέρωσης, ότι εξετάζει αποκλειστικά την υποψηφιότητα του Τσάβι Πασκουάλ για την ηγεσία του έργου στο οποίο εργάζονται από κοινού.

Όπως είχε ήδη δηλώσει ο Γενικός Διευθυντής του τμήματος, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, στις 10 Απριλίου στο Μονακό: “Δεν βλέπω μέλλον χωρίς τον Τσάβι Πασκουάλ”.

Ο σύλλογος αρνείται επίσης κατηγορηματικά και κατηγορηματικά ότι έχει συναντηθεί με οποιονδήποτε άλλο προπονητή για το άμεσο μέλλον».