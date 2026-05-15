COSMOTE TV: Αυλαία για τη Stoiximan Super League με τα ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
Η Stoiximan Super League ρίχνει αυλαία για τη φετινή σεζόν με δύο μεγάλα ντέρμπι στην COSMOTE TV. Την Κυριακή 17/5, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον δεύτερο της βαθμολογίας Ολυμπιακό (19:30, COSMOTE SPORT 2HD), ενώ ο ΠΑΟΚ, που διεκδικεί τη 2η θέση από τους «ερυθρόλευκους», θα παίξει εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό (19:30, COSMOTE SPORT 3HD). Τα δύο ματς θα πλαισιωθούν από την εκπομπή «Sportshow Λεπτό προς Λεπτό» (19:30, COSMOTE SPORT 1HD), για λεπτό προς λεπτό ενημέρωση. Τα κανάλια COSMOTE SPORT θα φιλοξενήσουν, επίσης, τους αγώνες ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος (16/5, 19:00, COSMOTE SPORT 1HD), ΟΦΗ-Βόλος ΝΠΣ (17/5, 17:00, COSMOTE SPORT 4HD & START), Παναιτωλικός-Αστέρας Aktor (21/5, 19:00, COSMOTE SPORT 1HD & START) και Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet (21/5, 19:00, COSMOTE SPORT 2HD).
Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT
Στο πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT ανήκει και ο μεγάλος τελικός του Emirates FA Cup, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16/5 στις 17:00, ανάμεσα στις Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι (COSMOTE SPORT 2HD). Ξεχωρίζει, επίσης, το ματς Σέλτικ-Χαρτς (16/5, 14:30, COSMOTE SPORT 3HD) για την τελευταία αγωνιστική της William Hill Scottish Premiership, με τους γηπεδούχους να βρίσκονται στους 79 βαθμούς και τους φιλοξενούμενους στους 80. Η τελευταία φορά που ομάδα εκτός των Σέλτικ-Ρέιντζερς κατέκτησε το πρωτάθλημα Σκωτίας ήταν τη σεζόν 1984-85 , όταν στην κορυφή βρέθηκε η Αμπερντίν.
Στην COSMOTE TV θα μεταδοθεί και όλη η δράση του MotoGP Καταλονίας το τριήμερο 15-17/5 (COSMOTE SPORT 5HD), με τους Μάρκο Μπεζέκι και Χόρχε Μαρτίν να «μάχονται» στην κορυφή της κατάταξης των οδηγών.
Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.
Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports
Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν στη διάθεσή τους τα ματς Αστέρας Aktor-Κηφισιά (16/5, 19:00), Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός (16/5, 19:00), Άρης-Λεβαδειακός (17/5, 17:00) και Ατρόμητος-Πανσερραϊκός (21/5, 19:00) για την Stoiximan Super League. Εκτός συνόρων, ξεχωρίζουν τα ματς Άστον Βίλα-Λίβερπουλ (15/5, 22:00), Άρσεναλ-Μπέρνλι (18/5, 22:00), Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι (19/5, 21:30), Τσέλσι-Τότεναμ (19/5, 22:15) και Μπαρτσελόνα-Μπέτις (17/5, 22:15).
Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των καναλιών COSMOTE SPORT για την εβδομάδα 15-21/5:
Παρασκευή 15.05.26
09:55 Moto3 Γκραν Πρι Καταλονίας, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD
10:45 Moto2 Γκραν Πρι Καταλονίας, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD
11:40 MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD
14:10 Moto3 Γκραν Πρι Καταλονίας, Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD
15:00 Moto2 Γκραν Πρι Καταλονίας, Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD
15:55 MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας, Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD
16:30 ATP Masters 1000 Ρώμη, 1ος Ημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD
20:00 ATP Masters 1000 Ρώμη, 2ος Ημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD
21:15 Σάλφορντ-Γκρίμσμπι, Sky Bet EFL League Two, Πλέι-οφ, Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD
21:45 Πάρτικ Θιστλ-Ντανφέρμλιν, William Hill Scottish Premiership, Play-offs, Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD
22:00 Νοτς Κάουντι-Τσέστερφιλντ, Sky Bet EFL League Two, Πλέι-οφ, Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD & START
22:30 Εκπομπή «Game R1», COSMOTE SPORT 1HD
23:00 Premier Padel Tour Μπουένος Άιρες, Προημιτελικός Ανδρών, COSMOTE SPORT 9HD
Σάββατο 16.05.26
01:00 Premier Padel Tour Μπουένος Άιρες, Προημιτελικός Ανδρών, COSMOTE SPORT 9HD
03:00 Premier Padel Tour Μπουένος Άιρες, Προημιτελικός Ανδρών, COSMOTE SPORT 9HD
09:35 Moto3 Γκραν Πρι Καταλονίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD
10:20 Moto2 Γκραν Πρι Καταλονίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD
11:05 MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD
11:45 MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD
13:40 Moto3 Γκραν Πρι Καταλονίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD
14:30 Σέλτικ-Χαρτς, William Hill Scottish Premiership, 38η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD
14:35 Moto2 Γκραν Πρι Καταλονίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD
15:30 Μπαχτσέσεχιρ-Φενέρμπαχτσε, Turkish Basketball Super League, 30η Αγωνιστική (εξ’ αναβολής), COSMOTE SPORT 4HD
15:45 MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας, Tissot Sprint, COSMOTE SPORT 5HD & YOUTUBE
17:00 Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι, Emirates FA Cup, Τελικός, COSMOTE SPORT 2HD
17:30 Πόρτο-Σάντα Κλάρα, Liga Portugal Betclic, 34η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD & START
18:00 Πρόγεκτ Βαρσοβίας-Περούτζια, CEV Champions League Volleyball Ανδρών, 1ος Ημιτελικός, COSMOTE SPORT 7HD
18:30 Εκπομπή «Pregame ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος», COSMOTE SPORT 1HD
19:00 ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος, Stoiximan Super League, Playouts, 9η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD
19:00 Premier Padel Tour Μπουένος Άιρες, Ημιτελικός Γυναικών, COSMOTE SPORT 9HD
19:05 Αλ Χιλάλ-Νέομ, Roshn Saudi League, 33η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 6HD
19:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρέτζιο Εμίλια, Lega Basket Serie A, Προημιτελική Φάση, 1ος Αγώνας, COSMOTE SPORT 4HD
20:00 Μπράγκα-Εστρέλα, Liga Portugal Betclic, 34η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD
20:00 Κάζα Πία-Ρίο Άβε, Liga Portugal Betclic, 34η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD
21:00 Αλ Αχλί-Αλ Κολόοντ, Roshn Saudi League, 33η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD
21:00 Premier Padel Tour Μπουένος Άιρες, Ημιτελικός Γυναικών, COSMOTE SPORT 9HD
21:30 Βάρτα Ζαβιέρτσιε-Ζιράτ, CEV Champions League Volleyball Ανδρών, 2ος Ημιτελικός, COSMOTE SPORT 7HD
22:00 Oktagon 88, Γερμανία, Ανόβερο, COSMOTE SPORT 6HD
22:30 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Ζιλ Βισέντε, Liga Portugal Betclic, 34η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD
22:30 Εστορίλ-Μπενφίκα, Liga Portugal Betclic, 34η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD
23:00 Premier Padel Tour Μπουένος Άιρες, Ημιτελικός Ανδρών, COSMOTE SPORT 9HD
Κυριακή 17.05.26
01:00 Premier Padel Tour Μπουένος Άιρες, Ημιτελικός Ανδρών, COSMOTE SPORT 9HD
03:00 UFC Fight Night: Arnold Allen-Melquizael Costa, ΗΠΑ, Λας Βέγκας, COSMOTE SPORT 7HD
07:00 World Athletics Continental Tour Gold Τόκιο, COSMOTE SPORT 6HD
10:35 MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας, Warm Up, COSMOTE SPORT 5HD
11:45 Moto3 Γκραν Πρι Καταλονίας, Αγώνας, COSMOTE SPORT 5HD
13:00 Ρόμα-Λάτσιο, Serie A, 37η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD & 4Κ
13:00 Γιουβέντους-Φιορεντίνα, Serie A, 37η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD
13:00 Τζένοα-Μίλαν, Serie A, 37η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD
13:00 Moto2 Γκραν Πρι Καταλονίας, Αγώνας, COSMOTE SPORT 5HD
13:00 Πίζα-Νάπολι, Serie A, 37η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD
13:00 Κόμο-Πάρμα, Serie A, 37η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD
13:30 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπανταλόνα, ACB Liga Endesa, 32η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD
14:30 MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας, Αγώνας, COSMOTE SPORT 5HD
15:00 ATP Masters 1000 Ρώμη, Τελικός Διπλού, COSMOTE SPORT 6HD
16:00 Ίντερ-Ελλάς Βερόνα, Serie A, 37η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD
16:30 Εκπομπή «Pregame ΟΦΗ-Βόλος ΝΠΣ», COSMOTE SPORT 4HD & START
17:00 ΟΦΗ-Βόλος ΝΠΣ, Stoiximan Super League, Playoffs, Θέσεις 5-8, 6η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD & START
17:30 Εκπομπή «Sportshow», COSMOTE SPORT 1HD
18:00 ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια, Cyprus League by Stoiximan, Πλέι Οφ, 9η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD
18:00 ATP Masters 1000 Ρώμη, Τελικός Μονού, COSMOTE SPORT 6HD
18:00 CEV Champions League Volleyball Ανδρών, Τελικός 3ης Θέσης, COSMOTE SPORT 7HD
19:00 Αταλάντα-Μπολόνια, Serie A, 37η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD
19:30 Εκπομπή «Sportshow Λεπτό προς Λεπτό», COSMOTE SPORT 1HD
19:30 ΑΕΚ-Ολυμπιακός, Stoiximan Super League, Playoffs, Θέσεις 1-4, 6η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD & AEK/OL SL PASS
19:30 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, Stoiximan Super League, Playoffs, Θέσεις 1-4, 6η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD & PAO SL PASS
20:00 Βίρτους Μπολόνια-Τρέντο, Lega Basket Serie A, Προημιτελική Φάση, 1ος Αγώνας, COSMOTE SPORT 4HD
20:00 Premier Padel Tour Μπουένος Άιρες, Τελικός Γυναικών, COSMOTE SPORT 9HD
21:00 Τενερίφη-Μπαρτσελόνα, ACB Liga Endesa, 32η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD
21:30 CEV Champions League Volleyball Ανδρών, Τελικός, COSMOTE SPORT 7HD
21:45 Σασουόλο-Λέτσε, Serie A, 37η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 6HD
21:45 Ουντινέζε-Κρεμονέζε, Serie A, 37η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD
22:30 Εκπομπή «Sportshow», COSMOTE SPORT 1HD
23:00 Premier Padel Tour Μπουένος Άιρες, Τελικός Ανδρών, COSMOTE SPORT 9HD
Δευτέρα 18.05.26
13:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 7HD
15:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 7HD
15:20 Κάλιαρι-Τορίνο, Serie A, 37η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD (17/05, 21:45)
17:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 7HD
19:00 Εκπομπή «Topspin», COSMOTE SPORT 6HD
19:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 7HD
21:00 Εκπομπή «Grand Prix», COSMOTE SPORT 5HD
21:45 Αρμάνι Μιλάνο-Ρέτζιο Εμίλια, Lega Basket Serie A, Προημιτελική Φάση, 2ος Αγώνας, COSMOTE SPORT 8HD & START
Τρίτη 19.05.26
13:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
15:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
17:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
19:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
21:00 Εκπομπή «UEFA Europa League Final», COSMOTE SPORT 1HD
21:00 Βίρτους Μπολόνια-Τρέντο, Lega Basket Serie A, Προημιτελική Φάση, 2ος Αγώνας, COSMOTE SPORT 8HD
21:30 Εκπομπή «Pick ‘n Roll», COSMOTE SPORT 4HD & START
Τετάρτη 20.05.26
13:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
15:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
17:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
19:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
20:00 Εκπομπή «UEFA Europa League Final Pregame», COSMOTE SPORT 1HD & START
21:00 Αλ Καλίγ-Αλ Αχλί, Roshn Saudi League, 34η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD
22:00 Φράιμπουργκ-Άστον Βίλα, UEFA Europa League, Τελικός, COSMOTE SPORT 1HD & START & 4K
22:00 Τενερίφη-Μπανταλόνα, ACB Liga Endesa, 30η Αγωνιστική (εξ’ αναβολής), COSMOTE SPORT 7HD
Πέμπτη 21.05.26
00:30 Εκπομπή «UEFA Europa League Final Postgame», COSMOTE SPORT 1HD & START
13:00 ATP 500 Αμβούργο, Προημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD
15:00 ATP 500 Αμβούργο, Προημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD
17:00 ATP 500 Αμβούργο, Προημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD
18:30 Εκπομπή «Pregame Παναιτωλικός-Αστέρας Aktor», COSMOTE SPORT 1HD & START
18:30 Εκπομπή «Pregame Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet», COSMOTE SPORT 2HD
19:00 Παναιτωλικός-Αστέρας Aktor, Stoiximan Super League, Playouts, 10η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD & START
19:00 Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet, Stoiximan Super League, Playouts, 10η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD
19:00 ATP 500 Αμβούργο, Προημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD
21:00 Αλ Νασρ-Ντάμακ, Roshn Saudi League, 34η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD
21:00 Αλ Φάιχα-Αλ Χιλάλ, Roshn Saudi League, 34η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD
21:45 Ρέτζιο Εμίλια-Αρμάνι Μιλάνο, Lega Basket Serie A, Προημιτελική Φάση, 3ος Αγώνας, COSMOTE SPORT 8H
