Άρης: «Χαμόγελα» με Σούντμπεργκ - Επέστρεψε ο Πέρεθ

Ο Άρης συνέχισε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση απέναντι στον Λεβαδειακό (17/05, 17:00), με την προπόνηση της Παρασκευής να πραγματοποιείται στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας δούλεψαν σε διαφορετικό πρόγραμμα, με το τεχνικό επιτελείο να χωρίζει την ομάδα σε δύο γκρουπ ανάλογα με την επιβάρυνση των τελευταίων ημερών.

Το πρώτο γκρουπ ακολούθησε πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης, ενώ οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές επικεντρώθηκαν σε ασκήσεις ενεργοποίησης, δουλειά στην τακτική και τελειώματα φάσεων.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θέλει να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη για το εντός έδρας παιχνίδι της Κυριακής, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 17 Μαΐου στις 17:00.

Επιστροφές για Πέρεθ και Σούντμπεργκ

Θετικά ήταν τα νέα για τον Μιχάλη Γρηγορίου από το ιατρικό δελτίο, καθώς οι Πέρεθ και Σούντμπεργκ συμμετείχαν σε μέρος της προπόνησης, ανεβάζοντας σταδιακά ρυθμούς.

Αντίθετα, ο Φαμπιάνο συνέχισε ατομικό πρόγραμμα θεραπείας και η κατάστασή του εξακολουθεί να παρακολουθείται καθημερινά.