Γιουρτσεβέν: «Περνάει ιατρικά και υπογράφει στη Ρεάλ Μαδρίτης»
Σύμφωνα με δημοσίευμα της «AS», Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, με τις ιατρικές εξετάσεις να απομένουν προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal.
Το δημοσίευμα του «Basket News» ήρθε να επιβεβαιώσει η «AS», με πληροφορίες της ισπανικής εφημερίδας να αναφέρουν πως ο Όμερ Γιουρτσεβέν βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR θα περάσει τις επόμενες ημέρες από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από τη «Βασίλισσα».
Ο Γιουρτσεβέν θυμίζουμε πως πλέον δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη EuroLeague, με μοναδική διοργάνωση στην οποία μπορεί να συμμετάσχει είναι η ACΒ.
Ο Γιούρτσεβεν τη φετινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR, έχοντας κατά μέσο όρο 6,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, και 0,5 ασίστ. Επιπλέον, αγωνίστηκε με τους Ριο Γκράντε Βάλει Βάιπερ στην G-League (23 πόντοι, 13,3 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ, 2,3 μπλολ) και πέρασε και από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (3,8 πόντοι, 3,3 ριμπάουντ, 0,9 ασίστ και 0,1 μπλοκ).