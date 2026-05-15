Γιουρτσεβέν: «Περνάει ιατρικά και υπογράφει στη Ρεάλ Μαδρίτης»

Το δημοσίευμα του «Basket News» ήρθε να επιβεβαιώσει η «AS», με πληροφορίες της ισπανικής εφημερίδας να αναφέρουν πως ο Όμερ Γιουρτσεβέν βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR θα περάσει τις επόμενες ημέρες από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από τη «Βασίλισσα».

Ο Γιουρτσεβέν θυμίζουμε πως πλέον δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη EuroLeague, με μοναδική διοργάνωση στην οποία μπορεί να συμμετάσχει είναι η ACΒ.

Ο Γιούρτσεβεν τη φετινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR, έχοντας κατά μέσο όρο 6,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, και 0,5 ασίστ. Επιπλέον, αγωνίστηκε με τους Ριο Γκράντε Βάλει Βάιπερ στην G-League (23 πόντοι, 13,3 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ, 2,3 μπλολ) και πέρασε και από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (3,8 πόντοι, 3,3 ριμπάουντ, 0,9 ασίστ και 0,1 μπλοκ).