Πληρώνει καλά το «διπλό» της Λίβερπουλ, με τα τρίποντα του Τολιόπουλου στο Telekom Center

Οι επιλογές της στήλης από το κουπόνι της Παρασκευής (15/5).

Ιωάννης Χονδρός

Στο «Villa Park» το Άστον Βίλα – Λίβερπουλ «ανοίγει» την αυλαία της 37ης αγωνιστικής της Premier League στη μάχη της 4ης θέσης. Η Λίβερπουλ με νίκη εξασφαλίζει την έξοδό της στο Champions League της επόμενης σεζόν, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να επιστρέφει μετά το πρόβλημα τραυματισμού που αποκόμισε στο παιχνίδι κόντρα στην Πάλας. Από την πλευρά της η Άστον Βίλα ισοβαθμεί με τη Λίβερπουλ στη 5η θέση ωστόσο στο στρατόπεδο της ομάδας του Μπέρμιγχαμ άπαντες σκέφτονται τον επερχόμενο τελικό του Europa League κόντρα στη Φράιμπουργκ. Γι’ αυτό και θα πάμε με τη νίκη της Λίβερπουλ η οποία «πληρώνει» λίγο παραπάνω από τα όρια του διπλασιασμού.

Η δεύτερη επιλογή έρχεται από τη GBL και το παιχνίδι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Μύκονο για τα προημιτελικά. Οι «πράσινοι», μετά τον πικρό αποκλεισμό από τη συνέχεια της EuroLeague επικεντρώνονται στο πρωτάθλημα, με τα παιχνίδια με τη Μύκονο να αποτελούν πρώτης τάξεως ευκαιρία για αντίδραση και ανασύνταξη. Ο Βασίλης Τολιόπουλος, ήταν από τους διασωθέντες στο πέμπτο παιχνίδι κόντρα στη Βαλένθια, με τον Έλληνα γκαρντ να έρχεται από τον πάγκο και να σκοράρει 8 πόντους με 2/4 τρίποντα σε 14’ λεπτά συμμετοχής.

Αυτό περίπου θέλουμε να κάνει και σήμερα, ενώ αναμένεται να λάβει παραπάνω χρόνο από τον Εργκίν Αταμάν ελέω και της απουσίας του Κώστα Σλούκα. Τα 2+ τρίποντα βγάζουν λογική στο 1,85.

  • Άστον Βίλα – Λίβερπουλ 2 στο 2,58 απόδοση

  • Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος 2+ έυστοχα τρίποντα Βασίλη Τολιόπουλου στο 1,85 απόδοση

