«Ο Αλμέιδα υποψήφιος στόχος της Λάτσιο»

Ο ΜατίαςΑλμέιδα εξακολουθεί να απασχολεί αρκετούς συλλόγους της Ευρώπης μετά την αποχώρησή του από τη Σεβίλλη, με το όνομά του να συνδέεται πλέον έντονα και με τη Λάτσιο.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η ομάδα της Ρώμης εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αργεντινού τεχνικού, την ώρα που το μέλλον του Μαουρίτσιο Σάρι στον πάγκο των «λατσιάλι» παραμένει αβέβαιο.

Η «Corriere dello Sport» αναφέρει πως το κλίμα ανάμεσα στον Σάρι και τον πρόεδρο της Λάτσιο, Κλαούντιο Λοτίτο, έχει επιβαρυνθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα.

Η ήττα στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας από την Ίντερ, αλλά και η αποτυχημένη προσπάθεια εξόδου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν αυξήσει την πίεση γύρω από τον Ιταλό τεχνικό.

Με δύο αγωνιστικές να απομένουν, η Λάτσιο βρίσκεται μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, γεγονός που κάνει όλο και πιο πιθανή μια αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Ο Αλμέιδα ανάμεσα στους υποψήφιους

Ο Λοτίτο φέρεται ήδη να εξετάζει πιθανούς αντικαταστάτες και το όνομα του Αλμέιδα βρίσκεται ψηλά στις επιλογές του.

Ο Αργεντινός προπονητής γνωρίζει καλά τη Λάτσιο, καθώς είχε φορέσει τη φανέλα της ιταλικής ομάδας ως ποδοσφαιριστής την περίοδο 1997-2000.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στη λίστα της διοίκησης υπάρχουν ακόμη οι Ραφαέλε Παλαντίνο και Σέρτζιο Κονσεϊσάο.