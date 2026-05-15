· Λάτσιο

«Ο Αλμέιδα υποψήφιος στόχος της Λάτσιο»

Οι Ιταλοί αναφέρουν ότι η Λάτσιο εξετάζει την περίπτωση του Ματίας Αλμέιδα

«Ο Αλμέιδα υποψήφιος στόχος της Λάτσιο»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΜατίαςΑλμέιδα εξακολουθεί να απασχολεί αρκετούς συλλόγους της Ευρώπης μετά την αποχώρησή του από τη Σεβίλλη, με το όνομά του να συνδέεται πλέον έντονα και με τη Λάτσιο.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η ομάδα της Ρώμης εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αργεντινού τεχνικού, την ώρα που το μέλλον του Μαουρίτσιο Σάρι στον πάγκο των «λατσιάλι» παραμένει αβέβαιο.

Η «Corriere dello Sport» αναφέρει πως το κλίμα ανάμεσα στον Σάρι και τον πρόεδρο της Λάτσιο, Κλαούντιο Λοτίτο, έχει επιβαρυνθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα.

Η ήττα στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας από την Ίντερ, αλλά και η αποτυχημένη προσπάθεια εξόδου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν αυξήσει την πίεση γύρω από τον Ιταλό τεχνικό.

Με δύο αγωνιστικές να απομένουν, η Λάτσιο βρίσκεται μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, γεγονός που κάνει όλο και πιο πιθανή μια αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Ο Αλμέιδα ανάμεσα στους υποψήφιους

Ο Λοτίτο φέρεται ήδη να εξετάζει πιθανούς αντικαταστάτες και το όνομα του Αλμέιδα βρίσκεται ψηλά στις επιλογές του.

Ο Αργεντινός προπονητής γνωρίζει καλά τη Λάτσιο, καθώς είχε φορέσει τη φανέλα της ιταλικής ομάδας ως ποδοσφαιριστής την περίοδο 1997-2000.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στη λίστα της διοίκησης υπάρχουν ακόμη οι Ραφαέλε Παλαντίνο και Σέρτζιο Κονσεϊσάο.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:01 STORIES

COSMOTE TV: Αυλαία για τη Stoiximan Super League με τα ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

14:49 ONSPORTS

Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτό είναι το νέο Members Club που αλλάζει το game day

14:48 BET ON

Πληρώνει καλά το «διπλό» της Λίβερπουλ, με τα τρίποντα του Τολιόπουλου στο Telekom Center

14:39 MUNDIAL

Ο VAR του ΑΕΚ - Ολυμπιακός κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση και συνελήφθη - Στο αρχείο η υπόθεση

14:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Αλμέιδα υποψήφιος στόχος της Λάτσιο»

14:23 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Πετυχημένη η επέμβαση του Γιαζίτσι, ξεκινά η αποκατάσταση

14:20 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Με έμφαση στην τακτική η προετοιμασία ενόψει Παναθηναϊκού

14:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενφίκα: Πρώην προπονητής του Ολυμπιακού αντικαθιστά τον Μουρίνιο!

13:45 SUPER LEAGUE

Αινιγματικός Ράτσιτς: «Αν παραμείνω στον Άρη, θα δώσω τα πάντα για να σας κάνω υπερήφανους»

13:26 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Οι προτεραιότητες στον μεταγραφικό σχεδιασμό

13:11 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Δεν προχωρά στην απόκτηση του Γιακουμάκη από την Κρουζ Αζουλ»

13:05 ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρτεμις Σπανού: Αρχηγός, εντός κι εκτός παρκέ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας