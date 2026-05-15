Ο VAR του ΑΕΚ - Ολυμπιακός κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση και συνελήφθη - Στο αρχείο η υπόθεση

Ο Ρομπ Ντίπερνικ, ο οποίος είχε βρεθεί στην Ελλάδα τον περασμένο Ιανουάριο για το ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό ως VAR του Ντάνι Μάκελι, είναι σύμφωνα με ολλανδικά δημοσιεύματα ο διαιτητής που είχε κατηγορηθεί στην Αγγλία για υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος ανηλίκου.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί αρχικά από τη βρετανική «Daily Mail», η οποία ανέφερε πως Ευρωπαίος διαιτητής φέρεται να είχε εμπλακεί σε περιστατικό με ανήλικο αγόρι πριν από διεθνή ποδοσφαιρικό αγώνα στην Αγγλία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε ξενοδοχείο, όπου ο διαιτητής κατηγορήθηκε ότι επιχείρησε να προσεγγίσει τον ανήλικο και να τον καλέσει στο δωμάτιό του.

Η αποκάλυψη της «De Telegraaf»

Όπως αποκάλυψε στη συνέχεια η ολλανδική «De Telegraaf», το πρόσωπο που βρισκόταν στο επίκεντρο της υπόθεσης ήταν ο Ρομπ Ντίπερνικ.

Ο Ολλανδός ρέφερι είχε απασχολήσει και το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά την παρουσία του στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός, όπου είχε παρέμβει από το VAR στις καθυστερήσεις του αγώνα για φάση πέναλτι υπέρ των Πειραιωτών.

Η συγκεκριμένη απόφαση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από πλευράς ΑΕΚ, καθώς ο Μακέλι οδηγήθηκε σε on field review πριν καταλογίσει την παράβαση.

Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο

Σύμφωνα με το ίδιο ολλανδικό ρεπορτάζ, οι κατηγορίες εις βάρος του Ντίπερνικ δεν προχώρησαν δικαστικά, καθώς κρίθηκε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για συνέχιση της διαδικασίας.

Παρόλα αυτά, η υπόθεση φαίνεται πως επηρέασε σοβαρά την πορεία του σε διεθνές επίπεδο, αφού όπως αναφέρεται αφαιρέθηκε από τη λίστα της FIFA για το Μουντιάλ.