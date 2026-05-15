· ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Με έμφαση στην τακτική η προετοιμασία ενόψει Παναθηναϊκού

Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό μπήκε ο ΠΑΟΚ, με το πρόγραμμα του «Δικεφάλου» να περιλαμβάνει τακτική και κυκλοφορία της μπάλας.

ΠΑΟΚ: Με έμφαση στην τακτική η προετοιμασία ενόψει Παναθηναϊκού
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με έμφαση στην τακτική συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη «Λεωφόρο», με το πρόγραμμα επίσης να περιλαμβάνει κυκλοφορία της μπάλας και προπονητικό δίτερμα.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Δύο μέρες πριν τη μάχη με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου συνεχίζει την προετοιμασία του για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν.

Η μέρα στη Νέα Μεσημβρία περιλάμβανε δουλειά στην κυκλοφορία της μπάλας, στην τακτική προσέγγιση του επικείμενου αγώνα, ενώ στο φινάλε διεξήχθη και δίτερμα υψηλής έντασης.

Οι Μαντί Καμαρά και Ντέγιαν Λόβρεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Η ομάδα θα προπονηθεί το Σάββατο (16.05) στις 11:00 και το απόγευμα θα αναχωρήσει για Αθήνα με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία».

COMMENTS
LATEST NEWS
15:01 STORIES

COSMOTE TV: Αυλαία για τη Stoiximan Super League με τα ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

14:49 ONSPORTS

Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτό είναι το νέο Members Club που αλλάζει το game day

14:48 BET ON

Πληρώνει καλά το «διπλό» της Λίβερπουλ, με τα τρίποντα του Τολιόπουλου στο Telekom Center

14:39 MUNDIAL

Ο VAR του ΑΕΚ - Ολυμπιακός κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση και συνελήφθη - Στο αρχείο η υπόθεση

14:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Αλμέιδα υποψήφιος στόχος της Λάτσιο»

14:23 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Πετυχημένη η επέμβαση του Γιαζίτσι, ξεκινά η αποκατάσταση

14:20 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Με έμφαση στην τακτική η προετοιμασία ενόψει Παναθηναϊκού

14:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενφίκα: Πρώην προπονητής του Ολυμπιακού αντικαθιστά τον Μουρίνιο!

13:45 SUPER LEAGUE

Αινιγματικός Ράτσιτς: «Αν παραμείνω στον Άρη, θα δώσω τα πάντα για να σας κάνω υπερήφανους»

13:26 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Οι προτεραιότητες στον μεταγραφικό σχεδιασμό

13:11 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Δεν προχωρά στην απόκτηση του Γιακουμάκη από την Κρουζ Αζουλ»

13:05 ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρτεμις Σπανού: Αρχηγός, εντός κι εκτός παρκέ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας