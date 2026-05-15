Αινιγματικός Ράτσιτς: «Αν παραμείνω στον Άρη, θα δώσω τα πάντα για να σας κάνω υπερήφανους»

Μέσω δημοσίευσης στα social media, ο μέσος του Άρη, Ούρος Ράτσιτς έκανε τον τελικό απολογισμό για τη φετινή σεζόν, αφήνοντας… ορθάνοιχτο το μέλλον του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

«Αν παραμείνω εδώ και την επόμενη σεζόν, θα δώσω τα πάντα για να κάνω τους φιλάθλους και τον σύλλογο περήφανους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του Άρη, ο Ράτσιτς έχει καταγράψει συνολικά 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό τέσσερα γκολ και δύο ασίστ.