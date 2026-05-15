Ολυμπιακός: Πετυχημένη η επέμβαση του Γιαζίτσι, ξεκινά η αποκατάσταση

Επιτυχημένη ήταν σύμφωνα με πληροφορίες η χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη ο Γιουσούφ Γιαζίτσι για την αναθεώρηση του πρόσθιου χιαστού, με τον Τούρκο να ξεκινάει τη διαδικασία της αποκατάστασης.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Γιαζίτσι υποβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και έξω μηνισκοσυρραφής του αριστερού γόνατος του αριστερού γόνατοςστην Κλινική Π. Φαλήρου.

Συγκεκριμέν,α ο επικεφαλής του ιατρικού τιμ κ. Χρήστος Θέος εκτέλεσε επιτυχώς την επέμβαση στο γόνατο του Τούρκου.

Ο Γιαζίτσι ήταν ο μεγάλος άτυχος της σεζόν για τον Ολυμπιακό, καθώς υπέστη ρήξη χιαστών σε προπόνηση της ομάδας πριν από αγώνα. Μάλιστα αυτή ήταν η τρίτη φορά που αποκομίζει αυτού του είδους τον τραυματισμό στην καριέρα του και δεύτερη στη θητεία του με τα «ερυθρόλευκα».

