Γιασικεβίτσιους: «Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο φαβορί, αλλά μπορούμε να κερδίσουμε τους πάντες»

Ο Λιθουανός τεχνικός των πρωταθλητών Ευρώπης έχρισε τους «ερυθρόλευκους» φαβορί του ημιτελικού, αλλά ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του μπορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε.

Η μεγάλη ώρα για τον πρώτο ημιτελικό του Final-4 πλησιάζει με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να χρήζει φαβορί τον Ολυμπιακό, αλλά να υπογραμμίζει τις δυνατότητες της ομάδας του. Των πρωταθλητών Ευρώπης.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ενόψει του Final-Four:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέψαμε στο Final Four. Δεν υποτιμούμε αυτό το επίτευγμα και δουλεύουμε για να προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα δούμε αν θα καταφέρουμε να πάμε εκεί και να κάνουμε καλή δουλειά.

Κάθε σεζόν, πρέπει να αντιμετωπίζεις κάθε αγώνα ξεχωριστά. Φέτος, είμαστε μια νέα ομάδα. Σε όλη αυτή την πορεία, προσπαθήσαμε να βρούμε το δικό μας δρόμο. Σταδιακά το καταφέραμε. Πριν από τα play-offs, ενωθήκαμε ως ομάδα και διαχειριστήκαμε καλά αυτή τη φάση.

Θα αντιμετωπίσουμε την πρωτοπόρο της Ευρωλίγκας. Είναι το μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, αν είμαστε με την σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα.

Δεν νομίζω ότι η ατμόσφαιρα είναι πολύ σημαντική. Ο πρώτος κανόνας του Final Four είναι να μην επηρεάζεσαι από τίποτα. Πρέπει να προσπαθείς να είσαι στο καλύτερο επίπεδο σου».

