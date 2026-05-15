ΣΕΠΚ: Τα συγχαρητήρια του Συνδέσμου στον Δημήτρη Πρίφτη για τη μεγάλη του διάκριση στην Ιταλία

Ο Δημήτρης Πρίφτης αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στην Ιταλία, με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ) να εκδίδει ανακοίνωση, δίνοντας τα συγχαρητήριά του για τη διάκριση. 

Κορυφαίος προπονητής της χρονιάς στο ιταλικό πρωτάθλημα αναδείχθηκε ο Δημήτρης Πρίφτης, εξαργυρώνοντας τη φετινή εξαιρετική πορεία της Ρέτζιο Εμίλια στη Lega A Basket.

Μέσω ανακοίνωσης, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ) έσπευσε να δώσει τα συγχαρητήριά του για τη μεγάλη διάκριση του Έλληνα προπονητή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΕΠΚ:

«Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον Δημήτρη Πρίφτη για την ανάδειξή του σε Προπονητή της Χρονιάς στην Ιταλία, ως αποτέλεσμα των επιδόσεων της Ρέτζιο Εμίλια στη regular season.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση που έρχεται να επιβεβαιώσει το υψηλό επίπεδο της δουλειάς του και να αντανακλά θετικά στο ελληνικό μπάσκετ συνολικά.

Η συγκεκριμένη επιτυχία αποτελεί επιστέγασμα της συνέπειας, της σκληρής δουλειάς και του υψηλού επαγγελματισμού που επιδεικνύει ο Έλληνας τεχνικός κατά τη θητεία του στον ιταλικό σύλλογο, μέσα από την καθημερινή του παρουσία, τη μεθοδικότητα και τη διαρκή προσήλωσή του στην αγωνιστική και οργανωτική βελτίωση της ομάδας του.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Πρίφτης εκπροσωπεί επάξια τον θεσμό του Έλληνα προπονητή στο εξωτερικό, προβάλλοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ποιότητα, τη γνώση και τη φιλοσοφία της ελληνικής προπονητικής σχολής.

Μέσα από την πορεία του στο υψηλό επίπεδο του ιταλικού μπάσκετ, αναδεικνύει την αξία της ελληνικής τεχνικής κατάρτισης και συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς της αναγνώρισης.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης εύχεται στον Δημήτρη Πρίφτη υγεία και ακόμη περισσότερες επιτυχίες στη συνέχεια της καριέρας του, με την ίδια αφοσίωση και το ίδιο πάθος που τον χαρακτηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια».

