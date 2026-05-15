Ραζνάτοβιτς: «Δεν έχω μιλήσει με την Μπαρτσελόνα ούτε εγώ ούτε ο Ναβάρο»

Κατηγορηματική διάψευση του ατζέντη του τεχνικού της Μάλαγα αναφορικά με τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ίμπον Ναβάρο να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τους Καταλανούς.

Τα δημοσιεύματα στην Ισπανία θέλουν τον Ίμπον Ναβάρο να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για να αντικαταστήσει τον Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της ομάδας. Όμως, ο μάνατζερ του τεχνικού της Μάλαγα, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, με ανάρτησή του προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση αυτών των σεναρίων.

Αναλυτικά, όσα έγραψε:

«Είναι πολύ δύσκολο και κουραστικό να παρακολουθώ τα ψεύδη που δημοσιεύουν πολλά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τους πελάτες μου, γι’ αυτό έχω σταματήσει να εκδίδω διαψεύσεις.

Ωστόσο, μερικές φορές είναι απαραίτητο να το κάνω, ειδικά σε περιπτώσεις όπου οι ισχυρισμοί είναι 100% ψευδείς και προκαλούν μεγάλη ζημιά στους πελάτες μου, ενώ ταυτόχρονα βλάπτουν τη σχέση τους με τον σύλλογο. Εν ολίγοις, ούτε εγώ ούτε ο Ίμπον Ναβάρο έχουμε ανταλλάξει ούτε μια λέξη με την Μπαρτσελόνα, όπως δεν το κάναμε και με την Μπάγερν, παρόλο που το ίδιο portal το ανέφερε».

