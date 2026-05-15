Παναθηναϊκός: Στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Αλμπάν Λαφόν

Είναι δανεικός από τη Ναντ στον Παναθηναϊκό και με το τέλος της σεζόν, πιθανότατα ολοκληρώνεται και η παρουσία του στο «τριφύλλι». Ο Αλμπάν Λαφόν πραγματοποίησε καλή σεζόν με τους «πράσινους», έχοντας μερικά εξαιρετικά ματς, αλλά και δύσκολες βραδιές με λάθη που στοίχισαν.

Οι 36 εμφανίσεις που πραγματοποίησε με το «τριφύλλι» ο Αφρικανός τερματοφύλακας, του χάρισαν την ετοιμότητα που χρειαζόταν ενόψει του μεγάλου ραντεβού της χώρας του. Από το οποίο δε θα λείψει, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την Ομοσπονδία της Ακτής Ελεφαντοστού.

Ο Λαφόν είναι κανονικά στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Όντας στους τρεις τερματοφύλακες που επιλέχτηκαν από τον εκλέκτορα των «Ελεφάντων».

Οι Αφρικανοί ανακοίνωσαν την αποστολή και πέντε παίκτες ως ρεζέρβες. Με τον Λαφόν να είναι στην αποστολή και όχι στις ρεζέρβες: