· Ακτή Ελεφαντοστού · Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Αλμπάν Λαφόν

Ο τερματοφύλακας των «πράσινων» συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ακτής Ελεφαντοστού για το Μουντιάλ του 2026. 

Παναθηναϊκός: Στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Αλμπάν Λαφόν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Είναι δανεικός από τη Ναντ στον Παναθηναϊκό και με το τέλος της σεζόν, πιθανότατα ολοκληρώνεται και η παρουσία του στο «τριφύλλι». Ο Αλμπάν Λαφόν πραγματοποίησε καλή σεζόν με τους «πράσινους», έχοντας μερικά εξαιρετικά ματς, αλλά και δύσκολες βραδιές με λάθη που στοίχισαν.

Οι 36 εμφανίσεις που πραγματοποίησε με το «τριφύλλι» ο Αφρικανός τερματοφύλακας, του χάρισαν την ετοιμότητα που χρειαζόταν ενόψει του μεγάλου ραντεβού της χώρας του. Από το οποίο δε θα λείψει, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την Ομοσπονδία της Ακτής Ελεφαντοστού.

Ο Λαφόν είναι κανονικά στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Όντας στους τρεις τερματοφύλακες που επιλέχτηκαν από τον εκλέκτορα των «Ελεφάντων».

Οι Αφρικανοί ανακοίνωσαν την αποστολή και πέντε παίκτες ως ρεζέρβες. Με τον Λαφόν να είναι στην αποστολή και όχι στις ρεζέρβες:

COMMENTS
LATEST NEWS
18:44 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Μύκονος

18:22 SUPER LEAGUE

Στον Βοτανικό ο Ρότσα: «Μεγάλη συγκίνηση, είναι επιβλητικό» (vid)

18:03 SUPER LEAGUE

Live Streaming ο Τελικός Κυπέλλου Κ19 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στο Αγρίνιο

17:38 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Αλμπάν Λαφόν

17:37 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Φαρίντ και Ναν με Μύκονο – Οστικό οίδημα ο έμπειρος σέντερ

17:11 NBA

Οι οδηγίες του Γιάννη στον Αντετοκούνμπο τζούνιορ (vid)

16:59 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ και Ουόκαπ στη Ρόδο

16:55 EUROLEAGUE

Ραζνάτοβιτς: «Δεν έχω μιλήσει με την Μπαρτσελόνα ούτε εγώ ούτε ο Ναβάρο»

16:55 EUROLEAGUE

Το πρώτο μήνυμα Ναν μετά τον αποκλεισμό: «Το παιχνίδι θα σε δοκιμάσει, αλλά μη λυγίσεις ποτέ»

16:32 MUNDIAL

Με όλα του τα αστέρια στο Παγκόσμιο Κύπελλο το Βέλγιο

16:01 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΕΠΚ: Τα συγχαρητήρια του Συνδέσμου στον Δημήτρη Πρίφτη για τη μεγάλη του διάκριση στην Ιταλία

15:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Τι κρύβεται πίσω από τις... εκρηκτικές δηλώσεις του Εμπαπέ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας