· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Φαρίντ και Ναν με Μύκονο – Οστικό οίδημα ο έμπειρος σέντερ

Το χτύπημα που δέχτηκε ο 36χρονος Αμερικανός του Παναθηναϊκού, του προκάλεσε οστικό οίδημα στην κνήμη και άρχισε θεραπείες – Χωρίς κάτι σοβαρό εκτός του αποψινού ματς και ο Ναν.

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Φαρίντ και Ναν με Μύκονο – Οστικό οίδημα ο έμπειρος σέντερ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά τον αποκλεισμό-σοκ από τη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός AKTOR καλείται να δώσει αγώνα με τη Μύκονο για τα προημιτελικά των playoffs στην GBL. Τα «σημάδια» των όσων έγιναν στη Βαλένθια, όμως, δεν είναι μόνο ψυχικά.

Ο Κένεθ Φαρίντ που είχε δεχτεί ένα χτύπημα στο Game 5 με τους Ισπανούς, έκανε εξετάσεις στο «ΥΓΕΙΑ». Από αυτές διαπιστώθηκε πως έχει οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού. Άρχισε ήδη θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά.

Φυσικά είναι εκτός του αγώνα με τη Μύκονο. Το ίδιο και ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ των «πράσινων» έχει έναν σπασμό στον αυχένα. Δεν είναι τίποτα σοβαρό, όμως κρίθηκε σκόπιμο να ξεκουραστεί και να μην επιβαρυνθεί.

Έτσι, Φαρίντ και Ναν είναι οι δύο που «κόπηκαν» από την εξάδα των ξένων για το ματς με τη Μύκονο.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:44 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Μύκονος

18:22 SUPER LEAGUE

Στον Βοτανικό ο Ρότσα: «Μεγάλη συγκίνηση, είναι επιβλητικό» (vid)

18:03 SUPER LEAGUE

Live Streaming ο Τελικός Κυπέλλου Κ19 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στο Αγρίνιο

17:38 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Αλμπάν Λαφόν

17:37 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Φαρίντ και Ναν με Μύκονο – Οστικό οίδημα ο έμπειρος σέντερ

17:11 NBA

Οι οδηγίες του Γιάννη στον Αντετοκούνμπο τζούνιορ (vid)

16:59 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ και Ουόκαπ στη Ρόδο

16:55 EUROLEAGUE

Ραζνάτοβιτς: «Δεν έχω μιλήσει με την Μπαρτσελόνα ούτε εγώ ούτε ο Ναβάρο»

16:55 EUROLEAGUE

Το πρώτο μήνυμα Ναν μετά τον αποκλεισμό: «Το παιχνίδι θα σε δοκιμάσει, αλλά μη λυγίσεις ποτέ»

16:32 MUNDIAL

Με όλα του τα αστέρια στο Παγκόσμιο Κύπελλο το Βέλγιο

16:01 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΕΠΚ: Τα συγχαρητήρια του Συνδέσμου στον Δημήτρη Πρίφτη για τη μεγάλη του διάκριση στην Ιταλία

15:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Τι κρύβεται πίσω από τις... εκρηκτικές δηλώσεις του Εμπαπέ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας