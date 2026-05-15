Το πρώτο μήνυμα Ναν μετά τον αποκλεισμό: «Το παιχνίδι θα σε δοκιμάσει, αλλά μη λυγίσεις ποτέ»

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του πορεία, καθώς γνώρισε τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια με 3-2 στη σειρά των playoffs και έμεινε εκτός Final Four της Euroleague.

Λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό, ο Κέντρικ Ναν έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω social media, δημοσιεύοντας story με σαφείς αναφορές στην αποτυχία, αλλά και στην ανάγκη επιστροφής.

Το μήνυμα του Ναν

«Το παιχνίδι θα σε δοκιμάσει, αλλά μη λυγίσεις ποτέ. Μείνε σταθερός στις αξίες σου. Δεν είναι θέμα εμφάνισης ή τύχης, είναι μέσα σου· κι αυτό που έχεις μέσα σου, δεν μπορούν να στο πάρουν ποτέ».