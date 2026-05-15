Αναλυτής διαιτησίας για Game 5: «Τα λάθη των διαιτητών ευνόησαν κυρίως τη Βαλένθια»

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό από τη Βαλένθια και το Final-4 της Αθήνας, με τους «πράσινους» να έχουν πολλά παράπονα από τις διαιτησίες της σειράς. Σοβαρά παράπονα και στο Game 5, με τον αναλυτή διαιτησίας του «Basketnews», Τοντ Γουόρνικ να δίνει δίκιο στην ομάδα του «τριφυλλιού», αλλά άδικο στα λεγόμενα του Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά:

Τα λάθη του πρώτου ημιχρόνου ευνόησαν κυρίως τη Βαλένθια

«Ο Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού αδικήθηκε κάπως στο πρώτο ημίχρονο και συνολικά φαίνεται πως το ίδιο συνέβη και με την ομάδα του. Αρχικά, με 4:00 να απομένουν στην πρώτη περίοδο, η EuroLeague μάς έδωσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του γιατί η διοργάνωση χρειάζεται replay center.

Ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης χρέωσε απλό φάουλ στον Νέιτ Ρίβερς κατά τη διείσδυση του Λεσόρ προς το καλάθι, με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Άταμαν, να κάνει αμέσως challenge. Στο replay φαίνεται ότι το φάουλ γίνεται αφού ο Λεσόρ είχε ολοκληρώσει την ντρίμπλα του, είχε μαζέψει την μπάλα και είχε ήδη ξεκινήσει την κίνηση για σουτ.

Ο crew chief, ενεργώντας ουσιαστικά ως δικαστής και ένορκος ταυτόχρονα, επιβεβαίωσε τη δική του απόφαση και δεν έδωσε στον Λεσόρ τις βολές που δικαιούταν. Μετά από μια σεζόν γεμάτη παράλογες αποφάσεις σχετικά με το “act of shooting” σε προσπάθειες από το κέντρο ή και πιο μακριά, το να μη δοθούν βολές στον Λεσόρ σε αυτή τη φάση μοιάζει ακατανόητο.

Λίγα μόλις δευτερόλεπτα αργότερα, στο 2:45, ο Ρίβερς κάνει ξεκάθαρο φάουλ στον Λεσόρ σε προσπάθεια για σουτ. Τουλάχιστον ένας από τους διαιτητές έπρεπε να το έχει δει. Αργότερα, στη δεύτερη περίοδο και με 2:40 να απομένουν για το ημίχρονο, ο Λεσόρ στερείται καθαρής διείσδυσης προς το καλάθι εξαιτίας ενός «φθηνού» φάουλ που καταλογίστηκε στον Ματ Κοστέλο.

Οι διαιτητές της EuroLeague χρειάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις να δουλέψουν περισσότερο στο να καθυστερούν το σφύριγμά τους και να βλέπουν πώς εξελίσσεται η φάση. Ένα ακόμη παράδειγμα αυτού σημειώθηκε στην τέταρτη περίοδο, με 7:53 να απομένουν, όταν καταλογίστηκε αχρείαστο φάουλ στον Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια για οριακή επαφή στον αιφνιδιασμό με τον Κέντρικ Ναν.

Αργότερα στο πρώτο ημίχρονο, με 4:00 να απομένουν στη δεύτερη περίοδο, ο Ναν ήταν θύμα μιας φάσης χωρίς σφύριγμα, όταν έχασε την μπάλα αφού δέχθηκε παράνομο μπλοκ στην πλάγια γραμμή μπροστά από τον πάγκο της ομάδας του από τον Σέρχιο Ντε Λαρέα. Ο αμυντικός δεν είχε ποτέ σταθεροποιηθεί στη θέση του και κινήθηκε προς τα εμπρός πάνω στον σταρ του Παναθηναϊκού. Η απολύτως δικαιολογημένη διαμαρτυρία του Άταμαν σε αυτή τη φάση τού κόστισε τεχνική ποινή.

Τα προβλήματα με τα blocking fouls εμφανίστηκαν ξανά λίγα λεπτά αργότερα στο πρώτο ημίχρονο, με 1:44 πριν από το τέλος, όταν μετά από ένα ριμπάουντ ο Μάριους Γκριγκόνις του Παναθηναϊκού δέχθηκε αρχικά παράνομη επαφή από τον Ντάριους Τόμπσον και στη συνέχεια έχασε την μπάλα έπειτα από νέα επαφή από τον Κάμερον Τέιλορ.

Ο Μπράνκου Μπάντιο της Βαλένθια επίσης γλίτωσε παράνομη επαφή πάνω στον Βασίλη Τολιόπουλο με 2:40 να απομένουν στη δεύτερη περίοδο.

Αξίζει επίσης να σημειωθούν μερικές ακόμη ασυνέπειες.

Με 6:55 να απομένουν για το ημίχρονο, ο Τζέριαν Γκραντ χρεώθηκε με shooting foul πάνω στον Μπράξτον Κι της Βαλένθια επιχειρώντας κλέψιμο. Ωστόσο, το replay δείχνει ότι η πρώτη επαφή του Γκραντ είναι με την μπάλα και στη συνέχεια τα χέρια του και ακολουθούν ανοδική πορεία.

Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, ένα πολύ πιο ξεκάθαρο shooting foul πάνω στον Κι από τον Νικόλαο Ρογκαβόπουλο πέρασε χωρίς καμία αντίδραση από τους διαιτητές.

Ο Ναν έπρεπε να είχε χρεωθεί με 5ο φάουλ

Μετά από 10-12 αμφισβητούμενες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, η διαιτησία σταθεροποιήθηκε στην τρίτη περίοδο και ήταν σχεδόν άψογη.

Η μοναδική αξιοσημείωτη εξαίρεση ήταν ένα σουτ του Ναν με 3:05 να απομένουν, όπου η μπάλα βρήκε ελαφρώς τη στεφάνη και το χρονόμετρο επίθεσης λανθασμένα δεν επαναφέρθηκε.

Για να είμαστε δίκαιοι με τους διαιτητές, πρόκειται για εξαιρετικά δύσκολη φάση, η οποία στην πραγματικότητα φαίνεται καθαρά μόνο από μία γωνία κάμερας.

Με 34 δευτερόλεπτα να απομένουν στην περίοδο, σωστά καταλογίζεται blocking foul στον Κι πάνω στον Τσέντι Όσμαν, καθώς κινείται προς τα εμπρός πάνω στον παίκτη του Παναθηναϊκού.

Στην αρχή της τέταρτης περιόδου, ο Παναθηναϊκός έχασε δύο εύκολα λέι απ και στη συνέχεια ο Χάιμε Πραντίγια της Βαλένθια ευστόχησε σε τρίποντο.

Άρχισε να δημιουργείται η αίσθηση ότι αυτές οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να παίζουν άλλη μία εβδομάδα και πάλι ο Παναθηναϊκός δεν θα κέρδιζε.

Ωστόσο, σε εκείνο το σημείο ο Παναθηναϊκός ευνοήθηκε από αρκετές αποφάσεις μέσα σε ένα διάστημα τριών λεπτών.

Πέρα από το προαναφερθέν «φθηνό» φάουλ του Μοντέρο πάνω στον Ναν στο 7:53, ο Νιλ Σάκο της Βαλένθια χρεώθηκε με αμφισβητούμενο επιθετικό φάουλ μπροστά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού στο 6:57. Ο Σάκο και ο Ναν πάλευαν για θέση στο ποστ και υπήρξε στιγμιαία αλληλοκράτημα, το οποίο όμως λύθηκε αμέσως χωρίς να αποκτήσει κάποιος πλεονέκτημα.

Στο 6:24, η παράνομη επαφή του Όσμαν πάνω στον Ντάριους Τόμπσον δεν καταλογίστηκε.

Τέλος, στο 5:01, ο Ναν έπρεπε να χρεωθεί με το πέμπτο προσωπικό του φάουλ. Δεν βρισκόταν ποτέ σε νόμιμη αμυντική θέση, όμως αντί αυτού καταλογίστηκε επιθετικό φάουλ στον Μπάντιο. Η σύγκρουση μεταξύ των δύο παικτών απαιτούσε σφύριγμα, αλλά οι δύο εξωτερικοί διαιτητές δεν καταλόγισαν τίποτα και ο crew chief στη baseline αναγκάστηκε ουσιαστικά να μαντέψει από κακή γωνία.

Ωστόσο, το παιχνίδι ουσιαστικά «τελείωσε» στο 1:43, όταν οι διαιτητές δεν αντιλήφθηκαν βήματα του Τέιλορ απέναντι στο double team του Παναθηναϊκού, μετά τα οποία πάσαρε στον Κι για εύκολο λέι απ.

Με 43 δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Μοντέρο πανηγύρισε με υπερβολικό ενθουσιασμό ακριβώς μπροστά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, οι διαιτητές έπρεπε να είχαν επέμβει άμεσα και να το σταματήσουν.

Η αντιπαράθεσή του με τον Ρογκαβόπουλο 21 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος δεν αποτέλεσε έκπληξη και οι διπλές τεχνικές ποινές ήταν το προφανές αποτέλεσμα.

Τα σχόλια του Άταμαν δεν αντέχουν σε σοβαρή εξέταση

Παρότι η πλειονότητα (αλλά όχι όλα) των 10-12 διαιτητικών λαθών στο πρώτο ημίχρονο ήταν εις βάρος του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Βαλένθια έπαιξε γενικά κάτι διαφορετικό από καλή και σκληρή άμυνα.

Με άλλα λόγια, οι παίκτες της Βαλένθια έχουν δίκιο όταν χλευάζουν τον Άταμαν και τους ισχυρισμούς του κατά της διαιτησίας. Ίσως κάποια από τα διαιτητικά λάθη να συνέβαλαν στο προβάδισμα των 17 πόντων της Βαλένθια στο πρώτο ημίχρονο, αλλά αυτό αποτελεί μόνο μερική εξήγηση.

Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε επίσης να υποστηριχθεί ότι ορισμένα διαιτητικά λάθη υπέρ του Παναθηναϊκού στα μέσα της τέταρτης περιόδου εμπόδισαν τη Βαλένθια να «καθαρίσει» ακόμη περισσότερο το παιχνίδι.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, η ισπανική ομάδα έβαζε νόμιμα τα σώματά της μπροστά στους παίκτες που επιχειρούσαν διείσδυση, με αποτέλεσμα πολλές σωστές αποφάσεις «no-call» κοντά στο καλάθι.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερνε πάντα να τοποθετεί νόμιμα το σώμα του μπροστά στους παίκτες της Βαλένθια στις διεισδύσεις, ειδικά απέναντι στον Μπάντιο, και σωστά καταλογίζονταν φάουλ, κάτι που οδήγησε και σε περισσότερες βολές.

Γενικά, είδαμε για ακόμη μία φορά ότι οι διαιτητές χρειάστηκαν ένα ολόκληρο ημίχρονο για να προσαρμόσουν τα σφυρίγματά τους και να βρουν το σωστό επίπεδο κριτηρίων.

Καθώς η σεζόν πλησιάζει στο τέλος της, οι οδηγίες υποτίθεται ότι είναι ξεκάθαρες και οι διαιτητές δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να βρίσκουν μια σταθερή γραμμή κριτηρίων από την αρχή του αγώνα.

Και για ακόμη μία φορά, είδαμε ότι, με εξαίρεση ένα τρίλεπτο διάστημα στην τέταρτη περίοδο, τα περισσότερα διαιτητικά λάθη σε αυτό το παιχνίδι ευνόησαν τη γηπεδούχο ομάδα.

Ελπίζουμε ότι σε ουδέτερο γήπεδο, στο Final Four, αυτές οι αποκλίσεις θα εξαφανιστούν.»