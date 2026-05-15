Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ και Ουόκαπ στη Ρόδο

To απόγευμα του Σαββάτου (16/5 – 16:15) ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Κολοσσό στη Ρόδο. Στο Game 2 της σειράς των playoffs της GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στο νησί για τον δεύτερο προημιτελικό, με τρεις απουσίες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Νίκολα Μιλουτίνοφ, Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Ουόκαπ. Ο Γάλλος γκαρντ δεν είχε αγωνιστεί ούτε στο Game 1. Όλα αυτά λίγες μέρες πριν το Final Four της Αθήνας (22 και 24 Μαΐου).