Στον Βοτανικό ο Ρότσα: «Μεγάλη συγκίνηση, είναι επιβλητικό» (vid)

Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα επισκέφθηκε το υπό κατασκευή νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, έπειτα από πρόσκληση της «πράσινης» ΠΑΕ, και είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά την πορεία των εργασιών του μεγάλου έργου.

Η ιστορική μορφή του συλλόγου εμφανίστηκε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένη τόσο από το μέγεθος όσο και από τη συνολική φιλοσοφία του νέου ποδοσφαιρικού σπιτιού του Παναθηναϊκού, χαρακτηρίζοντάς το «επιβλητικό» και σύγχρονο.

Ο άλλοτε προπονητής και ποδοσφαιριστής των «πράσινων» δεν έκρυψε τη συγκίνησή του κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τονίζοντας πως το νέο γήπεδο ξυπνά έντονα συναισθήματα και προσδοκίες για το μέλλον του συλλόγου.

Παράλληλα, ο Ρότσα στάθηκε και στη νοσταλγία που ένιωσε βλέποντας τις εγκαταστάσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως θα ήθελε να είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί σε ένα τόσο σύγχρονο και εντυπωσιακό γήπεδο κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Η ανάρτηση του Ρότσα

«Χθες προσκλήθηκα από τον Παναθηναϊκό να επισκεφθώ τα έργα του νέου του γηπέδου. Ένα απίστευτο έργο. Η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη. Επιβλητικό. Με κατέκλυσε ζήλια, που δεν είμαι ακόμη παίκτης αυτού του μεγάλου συλλόγου και δεν μπορώ να αγωνιστώ στα εγκαίνιά του (Σεπτέμβριος 2027).

Φυσικά, τώρα πρέπει να δουλέψουμε για να φτιάξουμε μια πολύ ανταγωνιστική και πρωταθληματική ομάδα, αντάξια του ονόματος και της ιστορίας της. Βλέποντας έναν αγώνα, μπορείς να δεις τον Παρθενώνα που βρίσκεται δίπλα. Πάμεεεεε!!!!».

