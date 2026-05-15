Απορρίφθηκε το αίτημα της Ντουμπάι: Σε ουδέτερη έδρα τα playoffs της ΑΒΑ League

Η Ντουμπάι δεν θα επιστρέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Ντουμπάι δεν θα αγωνιστεί τελικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη συνέχεια των playoffs της ABA League, καθώς το σχετικό αίτημα που κατέθεσε απορρίφθηκε ομόφωνα από την Προεδρία της διοργάνωσης.

Η ομάδα που έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στα ημιτελικά της Αδριατικής Λίγκας, επιθυμούσε να επιστρέψει στη φυσική της έδρα για τα υπόλοιπα παιχνίδια της postseason, αρχής γενομένης από τη σειρά απέναντι στην Μπουντούτσνοστ.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της «MozzartSport», οι άνθρωποι της ABA League αποφάσισαν να απορρίψουν το αίτημα, επικαλούμενοι την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Αυτό σημαίνει πως η Ντουμπάι θα συνεχίσει να δίνει τα παιχνίδια της διοργάνωσης σε ουδέτερη έδρα, τόσο στα ημιτελικά όσο και σε ενδεχόμενη παρουσία της στους τελικούς της ABA League.

