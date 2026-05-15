«Μαζί σου και στα δύσκολα», φώναζε ο κόσμος – Χειροκρότημα σε Αταμάν και Σορτς (Videos)

Το ματς με τη Μύκονο για τα playoffs της GBL, εκ των πραγμάτων ήταν αμήχανο για τον Παναθηναϊκό. Δύο μέρες μετά τον απογοητευτικό αποκλεισμό από τη Βαλένθια, οι «πράσινοι» είχαν την αγωνιστική υποχρέωση στο Telekom Center Athens.

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» που βρέθηκαν στο κλειστό, έδειξαν τη στήριξή τους στην ομάδα. Το φώναξαν κιόλας, με το γνωστό «μαζί σου και στα δύσκολα Παναθηναϊκέ».

Ο Εργκίν Αταμάν μόλις έκανε την εμφάνισή του, χειροκροτήθηκε από τους φιλάθλους. Το ίδιο συνέβη και με τον Τι Τζέι Σορτς, όταν έκανε airball σε προσπάθεια μέσα στο παιχνίδι.

Δείτε τις χαρακτηριστικές στιγμές: