Μέλι για Final Four: «Να είμαστε προετοιμασμένοι για να φτάσουμε μέχρι το τέλος»

Όσα δήλωσε ο Νίκολο Μέλι στη media day της Φενέρμπαχτσε ενόψει του Final Four της Αθήνας.

Η Φενέρμπαχτσε έρχεται στην Αθήνα με στόχο να υπερασπιστεί τα σκήπτρα της και να αναδειχθεί back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Στη media day ενόψει του Final Four, ο Νίκολο Μέλι αναφέρθηκε στις πιθανότητες που έχει η ομάδα του να σηκώσει την κούπα καθώς και το πως θα προσεγγίσουν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μέλι:

«Δεν πρέπει να παίρνουμε αυτή την επιτυχία αψήφιστα. Είναι μια τεράστια επιτυχία για εμάς και τώρα είμαστε πολύ κοντά στον μεγαλύτερο στόχο μας. Είναι λοιπόν υπέροχο που βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Δεν είναι εύκολο να βάλεις στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος της EuroLeague στην αρχή της σεζόν. Πρώτα, πρέπει να προκριθείς στα Playoffs και στη συνέχεια στο Final 4. Είχαμε πολύ καλό ρεκόρ πριν το Final Four στη Βιτόρια, αλλά οι τραυματισμοί μας εμπόδισαν να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα», τόνισε ο Ιταλός πάουερ φόργουορντ/σέντερ.

Για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό είπε: «Θα δούμε τι θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα, θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι. Όπως έχουμε κάνει καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Η τύχη είναι επίσης ένας πολύ σημαντικός παράγοντας εδώ. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουμε ένα ή δύο παιχνίδια μπροστά μας και φυσικά θέλουμε πραγματικά να κερδίσουμε τον τίτλο. Αλλά πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη και άλλους σημαντικούς παράγοντες για να αποφασίσουμε αν η σεζόν θα είναι επιτυχημένη ή όχι».

