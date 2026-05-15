Έβγαλε την υποχρέωση ο Παναθηναϊκός και έκανε το 1-0

Ήταν ερωτηματικό για όλους το πως θα παρουσιαζόταν απόψε στο Telekom Center ο Παναθηναϊκός, μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από τη Βαλένθια και το Final-4 της Euroleague. Οι «πράσινοι» στον πρώτο αγώνα της προημιτελικής σειράς με την Μύκονο ήταν σοβαροί, με «καθαρό» μυαλό και έκαναν εξαιρετική δουλειά, με τον Εργκίν Αταμάν να μοιράζει τον χρόνο.

Πρώτος σκόρερ και κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης ήταν ο Ντίνος Μήτογλου που τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 18:32 λεπτά που αγωνίστηκε, ενώ από 15 πόντους σημείωσαν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Μάριους Γκριγκόνις. Από πλευράς Μυκόνου πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπριγκς που είχε 19 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Ο Αταμάν ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Τολιόπουλο, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο, Χέιζ-Ντέιβις και Μήτογλου, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να είναι «ζεστός» από το ξεκίνημα. Ο Έλληνας παίκτης στο πρώτο πεντάλεπτο είχε πετύχει ήδη 11 πόντους με 3/3 τρίποντα, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είχε καταφέρει να κάνει τρία κλεψίματα, με τους «πράσινους» να κρατούν την Μύκονο χωρίς πόντο για 3:30 λεπτά. Ο Ντίνος Μήτογλου τελειώνει τις φάσεις και ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μισό της πρώτης περιόδου είχε πάρει προβάδισμα 12 πόντων, 17-5.

Ανάλογο το σκηνικό και στο δεύτερο μισό με τους Τολιόπουλο και Μήτογλου να συνεχίζουν να σκοράρουν και να φτάνουν τους 13 και 10 πόντους αντίστοιχα και τον Εργκίν Αταμάν να ρίχνει στο ματς και τον Τι Τζέι Σορτς. Ο Αμερικανός παίκτης πήρε το χειροκρότημα από τον κόσμο και πρόλαβε σε 2:44 να σκοράρει 4 πόντους και να δώσει 1 ασίστ, με την περίοδο να «κλείνει» με 31-9.

Ο Μπριγκς «ζεστάθηκε» αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είχε κανένα πρόβλημα

Η Μύκονος ξεκίνησε καλύτερα στη δεύτερη περίοδο και με τον Μπριγκς βρήκε καλάθια μέσα από το «ζωγραφιστό» απέναντι στον Λεσόρ και προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός όμως ήταν πολύ σοβαρός στο παιχνίδι και κατάφερε να προηγθεί με 40-15 έπειτα από τρίποντα των Γκριγκόνις και Χουάντσο. Ο λεσόρ έβλαε και αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκορερ και στο 15 η διαφορά ήταν στους 25 πόντους, 46-21. Ανάλογο το σκηνικό και στο τελευταίο μισό του πρώτου μέρους με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει να παίζει με σοβαρότητα και «καθαρό» μυαλό και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Οι «πράσινοι» σε κάθε ευκαιρία έτρεχαν στον αιφνιδιασμό, με τον Γκριγκόνις να δίνει επιθετικές λύσεις, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με τον Παναθηναϊκό προηγούμενο με 25 πόντους, 56-31.

Στο +30 ο Παναθηναϊκός, πρόβλημα με Καλαϊτζάκη

Με σερί 4-10 υπέρ των φιλοξενουμένων ξεκίνησε η τρίτη περίοδος στο Telekom Center Athens, με την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου να βρίσκει λύσεις από τον Χέσον και να «κατεβάζει» τη διαφορά. Όμως σε αυτό το σερί της Μυκόνου ο Παναθηναϊκός έβγαλε άμεσα αντίδραση και με σερί 11-0 οι «πράσινοι» έφτασαν να προηγούνται με 30 πόντους με τρίποντο του Ρογκαβόπουλο. Όμως, λίγο πριν το τρίποντο του Έλληνα παίκτη ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης τραυματίστηκε στον αριστερό του αστράγαλο και πέρασε εκτός αγώνα, στο 25΄. Ανάλογο το σκηνικό και στη συνέχεια με τον Παναθηναϊκό να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό, με τον Γκριγκόνις να δίνει λύσεις και να σκοράρει και ένα μεγάλο τρίποντο για… highlights και τον Παναθηναϊκό να διατηρεί διαφορά στα… όρια των 30 πόντων, 82-53.

Ιδιαίτερη συνθήκη το τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με τον Εργκίν Αταμάν να προχωράει σε συνεχείς αλλαγές για να κρατήσει «ζεστούς» τους παίκτες του και την Μύκονο να προσπαθεί με ανορθόδοξο τρόπο να ροκανίσει, όσο μπορεί, τη διαφορά. Ο Απλμπι ήταν ο παίκτης που είχε πάρει πάνω του το επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του και μείωσε σε 85-61, αλλά ο Μήτογλου απάντησε άμεσα με τον 22ο πόντο του. Μάλιστα στη συνέχεια ο Σαμοντούροφ μετά από εξαιρετική άμυνα, βρήκε τρίποντο και έκανε το 90-63, με το ματς να μπαίνει στο τελευταίο πεντάλεπτο. Πεντάλεπτο διαδικαστικού χαρακτήρα με τον Σαμοντούροφ να κάνει αισθητή την παρουσία του, τον Κουζέλογλου να παίρνει και αυτός συμμετοχή και το σκορ να «κλείνει» στο 99-75.

Τα Δεκάλεπτα: 31-9, 56-31, 82-53, 99-75

