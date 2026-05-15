· Παναθηναϊκός

Μήτογλου: «Έχουμε απογοήτευση, αυτή η ομάδα θα βγει δυνατότερη από τις δυσκολίες»!

Ο έμπειρος φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα μετά τον αποκλεισμό από το Final Four και το στόχο του πρωταθλήματος. 

Ο Ντίνος Μήτογλου γνωρίζει καλά τις απαιτήσεις και την ψυχοσύνθεση του Παναθηναϊκού AKTOR. Ο έμπειρος φόργουορντ των «πράσινων» έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ μετά το ματς με τη Μύκονο. Εκεί αναφέρθηκε στην απογοήτευση που υπάρχει, αλλά και στην πίστη του για το γεγονός πως θα βγει δυνατότερο το «τριφύλλι».

Χαρακτηριστικά δήλωσε:

«Χάθηκε ένας μεγάλος στόχος μας. Έχουμε απογοήτευση για την προσπάθεια του προέδρου και του κόσμου. Όμως, πιστεύω πολύ στην ομάδα, υπάρχει ένας στόχος μπροστά μας. Αυτή η ομάδα θα βγει δυνατότερη από τις δυσκολίες. Είμαστε ο Παναθηναϊκός. Σήμερα κάναμε ένα παιχνίδι, παίξαμε όλοι και έχουμε άλλο ένα ματς την Κυριακή.

Είναι δύσκολο να προχωρήσουμε αλλά είναι η δουλειά μας. Οι κακές μέρες είναι πιο πολλές από τις καλές. Πρέπει να το διαχειριστούμε. Έχουμε έμπειρους παίκτες. Χαίρομαι που δείξαμε σοβαρότητα με τη Μύκονο.

Έχουμε έναν άλλον μεγάλο στόχο μπροστά μας. Θα κάνουμε τα πάντα για το να τον πετύχουμε, τέλος.

Σήμερα άνοιξε το rotation, ο κόουτς διαχειρίστηκε τους παίκτες, γιατί υπήρχε κούραση. Έχουμε άλλο ένα ματς την Κυριακή. Προσωπικά, νιώθω καλά και δουλεύω καλά. Προσπαθώ να βοηθάω με όποιον τρόπο. Θέλω να βοηθάω για να κερδίζουμε. Το σημαντικό είναι να νικάει η ομάδα. Ξεκουραζόμαστε τώρα για το ματς της Κυριακής, θα είναι και η Μύκονος πιο προετοιμασμένη τώρα. Έχουμε ταξίδι αύριο».

