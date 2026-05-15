ΑΕΛ: Με πολλές απουσίες η αποστολή για τον κρίσιμο αγώνα με Ατρόμητο
Η αποστολή των «βυσσινί» για το κρίσιμο ματς με τους Περιστεριώτες.
Με αρκετές απουσίες θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο η ΑΕΛ (16/5, 19.00) για την 9η αγωνιστική των playouts του πρωταθλήματος.
Ο Τζιανλούκα Φέστα δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Σουρλή, Μούργο, Αποστολάκη, ενώ εκτός έμειναν και οι Σίστο, Αναγνωστόπουλος και Ενγκόι.
Αναλυτικά η αποστολή
Βενετικίδης, Μελίσσας, Παπαγεωργίου,Μασόν,Παντελάκης,Ρόσιτς,Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Ναόρ, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Στάικος, Χατζηστραβός, Τούπτα,Σαγάλ, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά,Δημηνίκος, Γκρόζος, Αντράντα.