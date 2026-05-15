ΑΕΚ: Η έκπληξη των παικτών στον Μάριο Ηλιόπουλο

Μια έκπληξη επεφύλασσαν οι παίκτες της ΑΕΚ στον Μάριο Ηλιόπουλο αμέσως μετά το ματς στην Τούμπα.

Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ επιφύλασσαν μια ιδιαίτερη έκπληξη στον Μάριο Ηλιόπουλο μετά την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, δείχνοντας έμπρακτα την εκτίμηση και το δέσιμο που υπάρχει στο εσωτερικό της ομάδας.

Η πρωτοβουλία ανήκε στους ίδιους τους παίκτες, οι οποίοι μέσω του Πέτρου Μάνταλου εξέφρασαν την επιθυμία να παραθέσουν γεύμα στον διοικητικό ηγέτη της «Ένωσης», με τον Μάριο Ηλιόπουλο να αποδέχεται με χαρά την πρόσκληση.

Το γεύμα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε εστιατόριο στα νότια προάστια, παρουσία του ίδιου του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, αλλά και του CEO της Ένωσης, Μηνά Λυσάνδρου.

Στη συνάντηση έδωσαν επίσης το «παρών» ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Χαβιέ Ριμπάλτα, καθώς και όλα τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος, σε μια ιδιαίτερα ζεστή και οικογενειακή ατμόσφαιρα.

Η σχέση του Μάριου Ηλιόπουλου με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ παραμένει στενή από την πρώτη ημέρα της παρουσίας του στον σύλλογο, με τον ίδιο να βρίσκεται διαρκώς κοντά στην ομάδα και να στηρίζει καθημερινά τους παίκτες τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο ισχυρός άνδρας του «δικεφάλου» έχει αναφερθεί δημόσια στους ποδοσφαιριστές ως «τα παιδιά του», κάτι που αποτυπώνει το ιδιαίτερο κλίμα που έχει διαμορφωθεί στα αποδυτήρια της ομάδας.

