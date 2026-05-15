· Μπάγερν Μονάχου

Νόιερ και Μπάγερν για πάντα μαζί: Ανανεώνει για ακόμη ένα χρόνο ο εμβληματικός γκολκίπερ

Σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του Μάνουελ Νόιερ έφτασε η Μπάγερν Μονάχου, με τον 40χρονο γκολκίπερ να ανανεώνει για ακόμη έναν χρόνο με τους «Βαυαρούς».

Νόιερ και Μπάγερν για πάντα μαζί: Ανανεώνει για ακόμη ένα χρόνο ο εμβληματικός γκολκίπερ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κοινή πορεία της Μπάγερν Μονάχου και του Μάνουελ Νόιερ θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2027, καθώς ο πολύπειρος γκολκίπερ ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση των «Βαυαρών» να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας τους.

Ο 40χρονος γκολκίπερ έχει ήδη συμπληρώσει 15 χρόνια στο Μόναχο, έχοντας υπογράψει το πρώτο του συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2011, ενώ στην παρουσία του στην Μπάγερν έχει κατακτήσει 32 τίτλους: 13 πρωταθλήματα Γερμανίας και δύο Champions League.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νόιερ και Μπάγερν για πάντα μαζί: Ανανεώνει για ακόμη ένα χρόνο ο εμβληματικός γκολκίπερ

18:44 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Μύκονος

18:22 SUPER LEAGUE

Στον Βοτανικό ο Ρότσα: «Μεγάλη συγκίνηση, είναι επιβλητικό» (vid)

18:03 SUPER LEAGUE

Live Streaming ο Τελικός Κυπέλλου Κ19 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στο Αγρίνιο

17:38 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Αλμπάν Λαφόν

17:37 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Φαρίντ και Ναν με Μύκονο – Οστικό οίδημα ο έμπειρος σέντερ

17:11 NBA

Οι οδηγίες του Γιάννη στον Αντετοκούνμπο τζούνιορ (vid)

16:59 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ και Ουόκαπ στη Ρόδο

16:55 EUROLEAGUE

Ραζνάτοβιτς: «Δεν έχω μιλήσει με την Μπαρτσελόνα ούτε εγώ ούτε ο Ναβάρο»

16:55 EUROLEAGUE

Το πρώτο μήνυμα Ναν μετά τον αποκλεισμό: «Το παιχνίδι θα σε δοκιμάσει, αλλά μη λυγίσεις ποτέ»

16:32 MUNDIAL

Με όλα του τα αστέρια στο Παγκόσμιο Κύπελλο το Βέλγιο

16:01 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΕΠΚ: Τα συγχαρητήρια του Συνδέσμου στον Δημήτρη Πρίφτη για τη μεγάλη του διάκριση στην Ιταλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας