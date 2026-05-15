Νόιερ και Μπάγερν για πάντα μαζί: Ανανεώνει για ακόμη ένα χρόνο ο εμβληματικός γκολκίπερ

Η κοινή πορεία της Μπάγερν Μονάχου και του Μάνουελ Νόιερ θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2027, καθώς ο πολύπειρος γκολκίπερ ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση των «Βαυαρών» να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας τους.

Ο 40χρονος γκολκίπερ έχει ήδη συμπληρώσει 15 χρόνια στο Μόναχο, έχοντας υπογράψει το πρώτο του συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2011, ενώ στην παρουσία του στην Μπάγερν έχει κατακτήσει 32 τίτλους: 13 πρωταθλήματα Γερμανίας και δύο Champions League.