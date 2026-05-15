Κυπελλούχος Κ19 ο ΠΑΟΚ: Κέρδισε τον Άρη στις καθυστερήσεις και το σήκωσε στο Αγρίνιο

Με γκολ του Κάνιου στις καθυστερήσεις, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 1-0 του Άρη στο γήπεδο του Παναιτωλικού και αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας για το 2026 στην κατηγορία Κ19.

ΠΑΟΚ Κ19 (Τσιαπακίδης - Χάγκαν) Τσιντσόλης, Ντούνγκα, Τσίτσκας, Αβράμπος, Τσιότας(77' Κυριαζίδης), Ελευθεριάδης, Γκιόκα(89' Κάνιος), Τουρσουνίδης(61' Στύλος), Μπάλντε, Αρετής, Γραββάνης(77' Παπαδημητρίου)

Άρης Κ19 (Γρηγόρης Παπαδόπουλος): Ρέγιες, Σιταράς, Κάμτσης, Πεΐτσης(86' Δουπάτσης), Αντωνιάδης, Νινγκ, Παπασαραφιανός(78' Σουλγιολτσής), Χαρούπας, Χοχλάκης(78' Μαυρόπουλος), Ιντρίζι(86' Κοντονικολάου), Καραμανλής