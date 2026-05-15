Στην αποστολή της Αϊτής για το Μουντιάλ ο Πιερό

Η Αϊτή ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, καθώς θα συμμετάσχει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά από 52 χρόνια, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας να ανακοινώνει την αποστολή για το μεγάλο ραντεβού.

Ανάμεσα στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού Σεμπαστιάν Μινιέ ξεχωρίζει το όνομα του Φραντζί Πιερό, με τον επιθετικό που ανήκει στην ΑΕΚ και αγωνίζεται ως δανεικός στη Ρίζεσπορ να βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της εθνικής Αϊτής.

Ο 31χρονος φορ αποτέλεσε βασικό «όπλο» της χώρας του στην πορεία προς την πρόκριση στο Μουντιάλ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον καθοριστικό του ρόλο στην εθνική ομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η Αϊτή θα βρεθεί σε δύσκολο όμιλο με Βραζιλία, Μαρόκο και Σκωτία.

Αναλυτικά η αποστολή

Τερματοφύλακες: Πλασίντε, Πιερέ, Ντούβεργκερ.

Αμυντικοί: Άρκους, Παουζέν, Αντέ, Ντουβέρν, Ντελκρουά, Θερμονσί, Εξπέρεριενς, Λακρουά.

Μέσοι: Κασιμίρ, Λ. Πιέρ, Σιμόν,Γ. Πιέρ, Σεντέ, Ζαν - Ζακ, Μπελεγκάρντ.

Επιθετικοί: Ναζόν Πιερό, Λουίσιους, Προβιντένς, Φορτσιούν, Ισιντόρ, Τζόζεφ, Ετιέν Τζούνιορ.