«Εκτόξευση» για Καρέτσα και Τζόλη - Τόσο εκτιμάται η αξία τους

Οι εμφανίσεις των Χρήστου Τζόλη και Κωνσταντίνου Καρέτσα στο βελγικό πρωτάθλημα συνεχίζουν να τραβούν τα βλέμματα κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με τους δύο Έλληνες μεσοεπιθετικούς να συγκαταλέγονται πλέον ανάμεσα στα πιο πολύτιμα ταλέντα της Jupiler Pro League.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του CIES Football Observatory, οι δύο διεθνείς άσοι βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα των παικτών με τη μεγαλύτερη εκτιμώμενη χρηματιστηριακή αξία στο βελγικό ποδόσφαιρο.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, που πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη Γκενκ, κοστολογείται στα 44,1 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία άνοδο της αξίας του στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο νεαρός άσος έχει καταγράψει φέτος τρία γκολ και 18 ασίστ, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας του.

Από την άλλη πλευρά, ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, με την αξία του να υπολογίζεται πλέον στα 42,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Έλληνας εξτρέμ διανύει μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του, έχοντας πετύχει 19 γκολ και μοιράσει 24 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι αριθμοί των δύο ποδοσφαιριστών αποτυπώνουν ξεκάθαρα την επιρροή τους στο βελγικό πρωτάθλημα, ενώ δεν είναι τυχαίο πως αρκετές μεγάλες ομάδες της Ευρώπης παρακολουθούν στενά την εξέλιξή τους ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.