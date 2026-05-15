Κορυφαίος DJ στην Αθήνα για τον τελικό του Final Four της EuroLeague

Η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε το όνομα του DJ που θα βρεθεί στην Αθήνα για τον μεγάλο τελικό του Final Four.

Κορυφαίος DJ στην Αθήνα για τον τελικό του Final Four της EuroLeague
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four 2026 έχει ξεκινήσει, με τον Ολυμπιακό, τη Φενέρμπαχτσε, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια να ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το τρόπαιο στην Αθήνα.

Μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα γίνουν, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι ο παγκοσμίου φήμης DJ, Dimitri Vegas, θα ταξιδέψει στη χώρα μας και θα είναι εκείνος που θα επιχειρήσει να ξεσηκώσει τον κόσμο που θα βρεθεί στις εξέδρες για τον τελικό της Κυριακής (24/5).

Πρόκειται για έναν εξαιρετικά ταλαντούχο DJ ηλεκτρονικής μουσικής, ο οποίος έχει ελληνική καταγωγή και ακολουθεί διεθνή καριέρα, όντας υπεύθυνος για μεγάλα σόου που έχει κάνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:30 EUROLEAGUE

Κορυφαίος DJ στην Αθήνα για τον τελικό του Final Four της EuroLeague

21:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Εκτόξευση» για Καρέτσα και Τζόλη - Τόσο εκτιμάται η αξία τους

21:44 GREEK BASKET LEAGUE

Σκληρή απάντηση Αταμάν σε Γιανάι: «Σκάσε και μίλα με την ομάδα σου»

21:23 MUNDIAL

Στην αποστολή της Αϊτής για το Μουντιάλ ο Πιερό

21:01 GREEK BASKET LEAGUE

Μήτογλου: «Έχουμε απογοήτευση, αυτή η ομάδα θα βγει δυνατότερη από τις δυσκολίες»!

20:50 ONSPORTS

ΑΕΛ: Με πολλές απουσίες η αποστολή για τον κρίσιμο αγώνα με Ατρόμητο

20:42 GREEK BASKET LEAGUE

Έβγαλε την υποχρέωση ο Παναθηναϊκός και έκανε το 1-0

20:17 EUROLEAGUE

Μέλι για Final Four: «Να είμαστε προετοιμασμένοι για να φτάσουμε μέχρι το τέλος»

20:04 SUPER LEAGUE

Κυπελλούχος Κ19 ο ΠΑΟΚ: Κέρδισε τον Άρη στις καθυστερήσεις και το σήκωσε στο Αγρίνιο

19:54 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Η έκπληξη των παικτών στον Μάριο Ηλιόπουλο

19:44 GREEK BASKET LEAGUE

«Μαζί σου και στα δύσκολα», φώναζε ο κόσμος – Χειροκρότημα σε Αταμάν και Σορτς (Videos)

19:16 EUROLEAGUE

Απορρίφθηκε το αίτημα της Ντουμπάι: Σε ουδέτερη έδρα τα playoffs της ΑΒΑ League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας