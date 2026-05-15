Κορυφαίος DJ στην Αθήνα για τον τελικό του Final Four της EuroLeague

Η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four 2026 έχει ξεκινήσει, με τον Ολυμπιακό, τη Φενέρμπαχτσε, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια να ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το τρόπαιο στην Αθήνα.

Μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα γίνουν, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι ο παγκοσμίου φήμης DJ, Dimitri Vegas, θα ταξιδέψει στη χώρα μας και θα είναι εκείνος που θα επιχειρήσει να ξεσηκώσει τον κόσμο που θα βρεθεί στις εξέδρες για τον τελικό της Κυριακής (24/5).

Πρόκειται για έναν εξαιρετικά ταλαντούχο DJ ηλεκτρονικής μουσικής, ο οποίος έχει ελληνική καταγωγή και ακολουθεί διεθνή καριέρα, όντας υπεύθυνος για μεγάλα σόου που έχει κάνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη.