Στίβος: Ντεμπούτο στο Diamond League για Καραλή, στο Τόκιο η Τζένγκο

Για το πρώτο Diamond League της σεζόν μετρά αντίστροφα ο Εμμανουήλ Καραλής, με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (15/5, 14:00).

Ο «Μανόλο Fly» για πολλοστή φορά θα βρει απέναντί του τον Σουηδό σούπερ σταρ του άλματος επί κοντώ Μόντο Ντουπλάντις, καθώς και τους Κέρτις Μάρσαλ, Σόντρε Γκούτορμσεν, Σαμ Κέντρικς και Μένο Φλόον.

Μία ημέρα αργότερα, την Κυριακή, τη σκυτάλη θα πάρει η Ελίνα Τζένγκο με την παρουσία της στο «χρυσό» μίτινγκ της σειράς Continental στο Τόκιο, όπου θα αντιμωπίσει την Ολυμπιονίκη του ακοντισμού Χαρούκα Κιταγκούτσι.