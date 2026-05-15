Χάντμπολ Γυναικών: Προβάδισμα τίτλου της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ

Η Ένωση επικράτησε 37-36 του «Δικεφάλου» της Θεσσαλονίκης στην παράταση και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών. 

Νικηφόρο ξεκίνημα της ΑΕΚ στην Α1 χάντμπολ των γυναικών... Η ομάδα του Βύρωνα Παπαδόπουλου επικράτησε 37-36 στην παράταση του ΠΑΟΚ στο κλειστό του Καματερού, στον πρώτο τελικό των πλέι οφ και πανηγύρισε την πρώτη από τις τρεις νίκες που απαιτούνται για την κατάκτηση του τίτλου. Η λήξη της κανονικής διάρκειας του ντέρμπι «Δικεφάλων» βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες 30-30, ενώ στο ημίχρονο οι «ασπρόμαυρες» ήταν μπροστά στο σκορ με 16-14.

Ο δεύτερος τελικός είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Τρίτη 19 Μαΐου (18:00 - ΕΡΤ2ΣΠΟΡ) στη Θεσσαλονίκη και το «Σπίτι του Χάντμπολ».

Τα πεντάλεπτα: 1-4, 4-6, 7-8, 10-10, 11-14, 14-16 (ημίχρονο), 19-18, 21-19, 23-21, 25-23, 28-27, 30-30 (κανονική διάρκεια), 34-33, 37-36 (παράταση).

ΑΕΚ (Βύρωνας Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Βιτκόφσκα 5, Παναγιωτίδου, Ρεσέντε, Σαμολαδά 4, Ζενέλι 6, Κατσίκα 3, Παϊζίνιο 10, Σαρκιρή, Μανιά 4, Γκονζάλβες 3, Γκόμες 1, Μπαβαρέσκο, Βουξάνοβιτς, Ενρίκε 1.

ΠΑΟΚ (Δημήτρης Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 8, Ε. Τροχίδου 3, Χ. Τροχίδου, Μεντεσίδου 2, Ολζόβα, Σεβδίλη 2, Ντε Σόουζα, Ανδρίτσου 6, Γκρμπάσεβιτς 2, Πρέμοβιτς 6, Σελεμίδου 2, Κουλούρη 2, Μπουράτο, Μιλόγεβιτς 3, Ντε Αλμέιδα.

