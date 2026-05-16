Premier League: Τεσσάρα η Άστον Βίλα στη Λίβερπουλ και… έφυγε για αστέρια!

Οι «χωριάτες» έκαναν επίδειξη δύναμης κόντρα στους «κόκκινους» και εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο Champions League της επόμενης σεζόν. 

Χρειάστηκε να περάσουν πέντε χρόνια για να νικήσει η Άστον Βίλα τη Λίβερπουλ. Η χαρά της, όμως, ήταν μεγαλύτερη απ’ το «σπάσιμο» της… κατάρας. Οι «χωριάτες» επικράτησαν 4-2 των «κόκκινων» και με το αποτέλεσμα αυτό εξασφάλισαν το Champions League για τη νέα σεζόν.

Όλα αυτά τη στιγμή που η ομάδα του Ουνάι Έμερι έχει μπροστά της και τον τελικό του Europa League με αντίπαλο τη Φράιμπουργκ. Η Λίβερπουλ ακόμη δεν έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά το Champions League.

Ο Ρότζερς στο 42’ άνοιξε το σκορ, με τον Φαν Ντάικ να ισοφαρίζει στο 52’. Ο Γουότκινς στο 57’ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους «χωριάτες», ενώ ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το 3-1 στο 73’. Ο ΜακΓκιν στο 89’ έκανε το 4-1, για να μειώσει ο Φαν Ντάικ στο 90+2’.

