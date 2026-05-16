Premier League: Τεσσάρα η Άστον Βίλα στη Λίβερπουλ και… έφυγε για αστέρια!

Χρειάστηκε να περάσουν πέντε χρόνια για να νικήσει η Άστον Βίλα τη Λίβερπουλ. Η χαρά της, όμως, ήταν μεγαλύτερη απ’ το «σπάσιμο» της… κατάρας. Οι «χωριάτες» επικράτησαν 4-2 των «κόκκινων» και με το αποτέλεσμα αυτό εξασφάλισαν το Champions League για τη νέα σεζόν.

Όλα αυτά τη στιγμή που η ομάδα του Ουνάι Έμερι έχει μπροστά της και τον τελικό του Europa League με αντίπαλο τη Φράιμπουργκ. Η Λίβερπουλ ακόμη δεν έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά το Champions League.

Ο Ρότζερς στο 42’ άνοιξε το σκορ, με τον Φαν Ντάικ να ισοφαρίζει στο 52’. Ο Γουότκινς στο 57’ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους «χωριάτες», ενώ ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το 3-1 στο 73’. Ο ΜακΓκιν στο 89’ έκανε το 4-1, για να μειώσει ο Φαν Ντάικ στο 90+2’.