Κορυφαίος προπονητής στην Ιταλία ο Δημήτρης Πρίφτης

Σημαντική διάκριση και διεθνής αναγνώριση για τον Δημήτρη Πρίφτη, ο οποίος επιβραβεύτηκε για την εξαιρετική δουλειά του στη Ρέτζιο Εμίλια. Ο 57χρονος τεχνικός αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της φετινής σεζόν στη Lega Basket Serie A, κατακτώντας το βραβείο Sandro Gamba Trophy.

Ο Πρίφτης οδήγησε τη Ρέτζιο Εμίλια στα playoffs από την 6η θέση της κανονικής περιόδου, με απολογισμό 15 νίκες και 13 ήττες, έχοντας ως βασικό στοιχείο της ομάδας την ιδιαίτερα σταθερή αμυντική της λειτουργία.

Η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς προέκυψε έπειτα από ψηφοφορία που συμμετείχαν το κοινό, τα ΜΜΕ, αλλά και οι ίδιοι οι προπονητές της λίγκας.

Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της Ρέτζιο Εμίλια είχε εκφράσει την απόλυτη ικανοποίησή της για το έργο του Έλληνα τεχνικού, προχωρώντας σε επέκταση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2028.