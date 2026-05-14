Κορυφαίος προπονητής στην Ιταλία ο Δημήτρης Πρίφτης

Ο τεχνικός της Ρέτζιο Εμίλια, Δημήτρης Πρίφτης, αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της φετινής σεζόν στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Κορυφαίος προπονητής στην Ιταλία ο Δημήτρης Πρίφτης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντική διάκριση και διεθνής αναγνώριση για τον Δημήτρη Πρίφτη, ο οποίος επιβραβεύτηκε για την εξαιρετική δουλειά του στη Ρέτζιο Εμίλια. Ο 57χρονος τεχνικός αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της φετινής σεζόν στη Lega Basket Serie A, κατακτώντας το βραβείο Sandro Gamba Trophy.

Ο Πρίφτης οδήγησε τη Ρέτζιο Εμίλια στα playoffs από την 6η θέση της κανονικής περιόδου, με απολογισμό 15 νίκες και 13 ήττες, έχοντας ως βασικό στοιχείο της ομάδας την ιδιαίτερα σταθερή αμυντική της λειτουργία.

Η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς προέκυψε έπειτα από ψηφοφορία που συμμετείχαν το κοινό, τα ΜΜΕ, αλλά και οι ίδιοι οι προπονητές της λίγκας.

Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της Ρέτζιο Εμίλια είχε εκφράσει την απόλυτη ικανοποίησή της για το έργο του Έλληνα τεχνικού, προχωρώντας σε επέκταση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2028.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραζιλία: Επέκταση συμβολαίου στον Αντσελότι

23:18 SUPER LEAGUE

Άρης: Με προβλήματα συνεχίστηκε η προετοιμασία για τον Λεβαδειακό

22:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκωτία: «Χαμός» με το πέναλτι της Σέλτικ

22:21 SUPER LEAGUE

AEK: Διήμερο γιορτής και φιέστας για τον τίτλο

22:11 ΜΠΑΣΚΕΤ

Κορυφαίος προπονητής στην Ιταλία ο Δημήτρης Πρίφτης

21:37 EUROLEAGUE

Αναρτήσεις με νόημα από τον Ματίας Λεσόρ - "Σας ακούω να λέτε, συνέχισε, συνέχισε"!

21:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Οι λεπτομέρειες για τις εκλογές μετά την ανακοίνωση του Πέρεθ

21:05 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ-Άρης 87-81: Έκανε το πρώτο βήμα η «Ένωση»

20:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Προειδοποίηση ειδικών για ακραία ζέστη στη διοργάνωση

20:22 ΣΠΟΡ

Φιέστα Παναθηναϊκή στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» (Videos, Photos)

20:07 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στη λίστα του «Δικεφάλου» ο Μίτσελ Εμπουλά

19:46 SUPER LEAGUE

Stoiximan Super League: Αντίδραση Καραπαπά για τον ορισμό των διαιτητών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας