ΠΑΟΚ: Στη λίστα του «Δικεφάλου» ο Μίτσελ Εμπουλά

Σε αναζήτηση λύσεων για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής βρίσκεται ο ΠΑΟΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με το όνομα του Μίτσελ Εμπουλά να βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων στόχων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Foot Mercato, ο «Δικέφαλος του Βορρά» εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Γκαμπονέζου κεντρικού αμυντικού της Μετς, ο οποίος έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες.

Ο Εμπουλά μετακόμισε στη Γαλλία τον Φεβρουάριο του 2025 από τη Σανλιούρφασπορ και από τότε έχει πραγματοποιήσει 28 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Μετς, εκ των οποίων οι 13 στη Ligue 1.

Εκτός από τον ΠΑΟΚ, ενδιαφέρον για την απόκτησή του φέρονται να έχουν εκδηλώσει επίσης η Λε Μαν, η Γιουνγκ Μπόις, η Φαμαλικάο, αλλά και ομάδες από την Ιταλία.