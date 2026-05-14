· Παναθηναϊκός

Φιέστα Παναθηναϊκή στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» (Videos, Photos)

Απονομή στην ομάδα βόλεϊ, αποθέωση για όλους τους «πράσινους» πρωταθλητές και συγκινητικά Παναθηναϊκά λόγια στο ιστορικό κλειστό της Λεωφόρου. 

Φιέστα Παναθηναϊκή στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» (Videos, Photos)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός στις 19:08 της Πέμπτης, γιόρτασε τις επιτυχίες του. Γιόρτασε για το έμβλημα στο μέρος της καρδιάς, ακόμη περισσότερο. Οι φίλαθλοι γέμισαν το «Παύλος Γιαννακόπουλος», στη συνολική φιέστα για τους τελευταίους τίτλους του Α.Ο.

Το αποκορύφωμα της γιορτής ήταν η αποθέωση για την ομάδα βόλεϊ, η οποία πανηγύρισε το 28ο πρωτάθλημά της. Παράλληλα, αποθεώθηκε και η πρωταθλήτρια ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο. Τα συνθήματα δονούσαν την ατμόσφαιρα στο «Παύλος Γιαννακόπουλος».

https://www.instagram.com/reel/DYU6gBuAoUZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Ρούλης Αγραπιδάκης πήρε το μικρόφωνο και μίλησε με λόγια Παναθηναϊκής καρδιάς. Μεταξύ άλλων είπε:

«Πάτησα το γήπεδο αυτό το 1969. Όταν δεν υπήρχε τάραφλεξ. Πέρασαν 57 χρόνια και είμαι εδώ μαζί σας! Θέλω να είμαι μαζί σας και την επόμενη χρονιά. Έχουν σηκωθεί πολλά τρόπαια, έγιναν μεγάλοι αγώνες. Αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις κάνουν τις μεγάλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα. Περάσαμε κάποια χρόνια που δεν ήμασταν καλά. Το σύνθημά μας είναι και στις χαρές και στις λύπες».

https://www.instagram.com/reel/DYU3mW7sc5R/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η αποθέωση του Δημήτρη Ανδρεόπουλου:

https://www.instagram.com/reel/DYU48vAsPS9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Δείτε όλη τη φιέστα εδώ:

COMMENTS
LATEST NEWS
21:37 EUROLEAGUE

Αναρτήσεις με νόημα από τον Ματίας Λεσόρ - "Σας ακούω να λέτε, συνέχισε, συνέχισε"!

21:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Οι λεπτομέρειες για τις εκλογές μετά την ανακοίνωση του Πέρεθ

21:05 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ-Άρης 87-81: Έκανε το πρώτο βήμα η «Ένωση»

20:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Προειδοποίηση ειδικών για ακραία ζέστη στη διοργάνωση

20:22 ΣΠΟΡ

Φιέστα Παναθηναϊκή στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» (Videos, Photos)

20:07 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στη λίστα του «Δικεφάλου» ο Μίτσελ Εμπουλά

19:46 SUPER LEAGUE

Stoiximan Super League: Αντίδραση Καραπαπά για τον ορισμό των διαιτητών

19:34 ΣΠΟΡ

Ιστορικός Σίνερ στη Ρώμη έσπασε ρεκόρ του Τζόκοβιτς

19:00 ΣΠΟΡ

Live Streaming: Η φιέστα του νταμπλούχου Παναθηναϊκού στο βόλεϊ

18:45 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE ΑΕΚ - Άρης

18:11 BET ON

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 22 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

18:10 SUPER LEAGUE

Stoiximan Super League: Κολόμπο στην Allwyn Arena, Κικατσεϊσβίλι στη Λεωφόρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας