Φιέστα Παναθηναϊκή στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» (Videos, Photos)

Ο Παναθηναϊκός στις 19:08 της Πέμπτης, γιόρτασε τις επιτυχίες του. Γιόρτασε για το έμβλημα στο μέρος της καρδιάς, ακόμη περισσότερο. Οι φίλαθλοι γέμισαν το «Παύλος Γιαννακόπουλος», στη συνολική φιέστα για τους τελευταίους τίτλους του Α.Ο.

Το αποκορύφωμα της γιορτής ήταν η αποθέωση για την ομάδα βόλεϊ, η οποία πανηγύρισε το 28ο πρωτάθλημά της. Παράλληλα, αποθεώθηκε και η πρωταθλήτρια ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο. Τα συνθήματα δονούσαν την ατμόσφαιρα στο «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Ρούλης Αγραπιδάκης πήρε το μικρόφωνο και μίλησε με λόγια Παναθηναϊκής καρδιάς. Μεταξύ άλλων είπε:

«Πάτησα το γήπεδο αυτό το 1969. Όταν δεν υπήρχε τάραφλεξ. Πέρασαν 57 χρόνια και είμαι εδώ μαζί σας! Θέλω να είμαι μαζί σας και την επόμενη χρονιά. Έχουν σηκωθεί πολλά τρόπαια, έγιναν μεγάλοι αγώνες. Αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις κάνουν τις μεγάλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα. Περάσαμε κάποια χρόνια που δεν ήμασταν καλά. Το σύνθημά μας είναι και στις χαρές και στις λύπες».

Η αποθέωση του Δημήτρη Ανδρεόπουλου:

