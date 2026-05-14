Stoiximan Super League: Κολόμπο στην Allwyn Arena, Κικατσεϊσβίλι στη Λεωφόρο

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τις αναμετρήσεις της τελευταίας αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League.

Η αυλαία της Stoiximan Super League πέφτει την Κυριακή (17/05) με την 6η αγωνιστική των playoffs, με την ΕΠΟ και την ΚΕΔ να ανακοινώνουν τους διαιτητές των αναμετρήσεων.

Στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena, την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Ιταλός διαιτητής, Αντρέα Κολόμπο.

Στη Λεωφόρο, στο παιχνίδι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, ορίστηκε να σφυρίξει ο Γεωργιανός ρέφερι, Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι.

