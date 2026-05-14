ΑΕΚ-Άρης 87-81: Έκανε το πρώτο βήμα η «Ένωση»

Η ΑΕΚ άφησε πίσω της την απώλεια του τίτλου του BCL και κέρδισε τον Άρη 87-81, στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών της Stoiximan GBL.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη, με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν την πρώτη περίοδο ισόπαλες με 17-17.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ανέβασε την απόδοσή της, βρίσκοντας περισσότερες λύσεις στην επίθεση και καταφέρνοντας να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα έξι πόντων (46-40).

Η «Ένωση» συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου με αποτελεσματική άμυνα και σωστές επιλογές στην επίθεση κατάφερε να δημιουργήσει διψήφια διαφορά, φτάνοντας μέχρι το +12 (66-54).

Παρά την πίεση της ΑΕΚ, ο Άρης δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και επέστρεψε δυναμικά στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Με πρωταγωνιστή τον Νουά, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στους τρεις πόντους (79-76) στο τελευταίο δίλεπτο, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Ωστόσο η εξαιρετική επίδοση του Γάλλου φόργουορντ δεν έφτασε και η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 87-81.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 46-40, 66-54, 87-81