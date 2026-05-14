· Παναθηναϊκός

Αναρτήσεις με νόημα από τον Ματίας Λεσόρ - "Σας ακούω να λέτε, συνέχισε, συνέχισε"!

Ο Γάλλος θέλησε να στείλει με το δικό του τρόπο το μήνυμα της συνέχειας για το «τριφύλλι», μετά τον απογοητευτικό αποκλεισμό από τη Βαλένθια.

Αναρτήσεις με νόημα από τον Ματίας Λεσόρ - "Σας ακούω να λέτε, συνέχισε, συνέχισε"!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μόλις τελείωσε το ματς στην Ισπανία, ο Ματίας Λεσόρ ήταν αυτός που ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Γνωρίζοντας το μέγεθος της αποτυχίας της ομάδας, μετά την ήττα και τον αποκλεισμό από το Final Four.

Ο σέντερ των «πράσινων» απολογήθηκε, έκανε αυτοκριτική και φανέρωσε πως αισθάνεται έντονα την ευθύνη απέναντι στα εκατομμύρια «πράσινων» υποστηρικτών.

Πλέον, όσο μεγάλη κι αν είναι η απογοήτευση, η ομάδα είναι υποχρεωμένη να συνεχίσει. Γιατί υπάρχει μπροστά ο στόχος του πρωταθλήματος και εν συνεχεία η ξεκούραση πριν τη δουλειά για την επόμενη σεζόν.

Ο Λεσόρ έκανε ένα απλό ποστάρισμα στο Instagram. Δείχνοντας πως τον «τρώει» ο αποκλεισμός, αλλά έστειλε και το μήνυμα πως δεν χρειάζεται να μένει το κεφάλι χαμηλά. Ανέβασε λοιπόν το έμβλημα του «τριφυλλιού» με τα επτά αστέρια. Υπενθυμίζοντας σε όλους, πως το μέγεθος ούτε αλλοιώνεται, ούτε «λερώνεται».

Στη συνέχεια ανέβασε ένα τραγούδι με χαρακτηριστικού στίχους:

«Σε κάθε βήμα που κάνω, σας ακούω να λέτε, συνέχισε, συνέχισε, συνέχισε. Και είναι δύσκολο, το ξέρω, θέλω να προχωρήσω…

Έχω περάσει τόσα πολλά, αλλά αυτό το γ…….. είναι το χειρότερο».

Μάλιστα στη συγκεκριμένη φωτογραφία, έσβησε με μια πράσινη καρδιά τον Ρισόν Χολμς!

stigmiotypo-o8onhs-2026-05-14-214411.png

Τέλος, πόσταρε και το κατάμεστο και καταπράσινο Telekom Center Athens.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:37 EUROLEAGUE

Αναρτήσεις με νόημα από τον Ματίας Λεσόρ - "Σας ακούω να λέτε, συνέχισε, συνέχισε"!

21:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Οι λεπτομέρειες για τις εκλογές μετά την ανακοίνωση του Πέρεθ

21:05 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ-Άρης 87-81: Έκανε το πρώτο βήμα η «Ένωση»

20:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Προειδοποίηση ειδικών για ακραία ζέστη στη διοργάνωση

20:22 ΣΠΟΡ

Φιέστα Παναθηναϊκή στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» (Videos, Photos)

20:07 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στη λίστα του «Δικεφάλου» ο Μίτσελ Εμπουλά

19:46 SUPER LEAGUE

Stoiximan Super League: Αντίδραση Καραπαπά για τον ορισμό των διαιτητών

19:34 ΣΠΟΡ

Ιστορικός Σίνερ στη Ρώμη έσπασε ρεκόρ του Τζόκοβιτς

19:00 ΣΠΟΡ

Live Streaming: Η φιέστα του νταμπλούχου Παναθηναϊκού στο βόλεϊ

18:45 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE ΑΕΚ - Άρης

18:11 BET ON

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 22 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

18:10 SUPER LEAGUE

Stoiximan Super League: Κολόμπο στην Allwyn Arena, Κικατσεϊσβίλι στη Λεωφόρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας