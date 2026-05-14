Ρεάλ Μαδρίτης: Οι λεπτομέρειες για τις εκλογές μετά την ανακοίνωση του Πέρεθ

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε επίσημα τη διαδικασία των εκλογών και τις ημερομηνίες για την κατάθεση υποψηφιοτήτων.

Σε επίσημη προκήρυξη εκλογών προχώρησε η Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την ανακοίνωση του Φλορεντίνο Πέρεθ, με τον σύλλογο να γνωστοποιεί όλες τις βασικές λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του καταστατικού των Μαδριλένων, από την Πέμπτη (14/05) έως και το Σάββατο 23 Μαΐου θα είναι ανοιχτή η περίοδος κατάθεσης υποψηφιοτήτων, η οποία θα διαρκέσει δέκα ημερολογιακές ημέρες.

Όπως ανέφερε ο Ισπανός δημοσιογράφος Χαβιέρ Αλφάρο στη «Mundo Deportivo», όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει να είναι μέλη της Ρεάλ Μαδρίτης για τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης που αντιστοιχεί στο 15% του προϋπολογισμού του συλλόγου, ποσό που φτάνει περίπου τα 187 εκατομμύρια ευρώ και πρέπει να καλυφθεί μέσω τραπεζικής εγγύησης.

Η Εκλογική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να εξετάζει κάθε υποψηφιότητα και τα απαραίτητα έγγραφα το αργότερο μέχρι την επόμενη ημέρα από την κατάθεσή της, προκειμένου να προχωρά στην επικύρωσή της εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αν υπάρξει μόνο μία υποψηφιότητα, η Επιτροπή θα ανακηρύξει απευθείας τον συγκεκριμένο υποψήφιο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό το ενδεχόμενο μπορεί να επιβεβαιωθεί την Κυριακή (24/05), σε περίπτωση που ο Φλορεντίνο Πέρεθ είναι ο μοναδικός υποψήφιος.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Από τις 14 έως τις 23 Μαΐου 2026 (συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών αυτών), θα ισχύει η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους και το ωράριο που προβλέπεται στον Εκλογικό Κανονισμό.

Η αποδοχή και ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιείται την επόμενη ημέρα από την κατάθεσή τους.

Οι ενστάσεις κατά της ανακήρυξης ή απόρριψης υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβάλλονται στην Εκλογική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Κανονισμό, εντός δύο ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση και δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης.

Σε περίπτωση που ανακηρυχθούν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, η Εκλογική Επιτροπή θα ανακοινώσει δημόσια την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στον εκλογικό κατάλογο μπορούν να ψηφίσουν και ταχυδρομικά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στον εκλογικό κανονισμό.

Ο εκλογικός κατάλογος θα είναι διαθέσιμος προς έλεγχο από τις 14 έως τις 18 Μαΐου 2026, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μελών για τις προεδρικές εκλογές ή στα γραφεία εξυπηρέτησης, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00–19:00».

