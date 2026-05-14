Ιστορικός Σίνερ στη Ρώμη έσπασε ρεκόρ του Τζόκοβιτς

Ο Γιανίκ Σίνερ επικράτησε 2-0 σετ του Αντρέι Ρούμπλεφ, έφτασε τις 32 συνεχόμενες νίκες σε τουρνουά Masters 1000 της ATP Tour και κατέρριψε το ρεκόρ του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Μια ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος συνεχίζει την πορεία του στο Italian Open, γράφοντας ιστορία στο παγκόσμιο τένις.

Ο 24χρονος Ιταλός, Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε εύκολα του Αντρέι Ρούμπλεφ με 2-0 σετ (6-2, 6-4) σε 92 λεπτά αγώνα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η νίκη αυτή είχε και ιστορική σημασία, καθώς ο Σίνερ έφτασε τις 32 συνεχόμενες νίκες σε τουρνουά Masters 1000 της ATP Tour, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο Νόβακ Τζόκοβιτς από το 2011.

Πλέον, ο Ιταλός τενίστας περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του για τον μεγάλο τελικό της Ρώμης, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι Μεντβέντεφ – Λανταλούθε.

